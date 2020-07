Agradecimientos para la Nueva EPS Bucaramanga

Nos quejamos constantemente de la forma negativa de prestar los servicios de la nueva EPS de nuestra ciudad, bueno es decir que la organización que hay en el momento para su ingreso es muy bueno, aunque hay personas que se fastidian por algo que es necesario hacer como lo son estos controles: es obligatorio esperar a que los funcionarios de la clínica investiguen la orden de la cita o procedimiento y hagan la prueba de temperatura a todos estos impacientes pacientes. Ahora, se ve que no van 3 personas de paseo a la clínica, únicamente la persona citada y si es mayor de edad o sufre alguna incapacidad otro familiar y no se encuentran los salones saturados, cada quien en la silla que está debidamente señalada para el uso y con el mayor orden, cada persona va llegando a su cita, excelente servicio. Hay citas médicas presenciales y otras virtuales, que son cumplidas estrictamente por los médicos y demás funcionarios, tratando de hacerlo a la hora indicada. ¿Lo que si no entiendo es, por qué no tenían este protocolo antes del tiempo de la pandemia? Felicitaciones para la clínica comuneros y su personal.

Diego Serrano Acevedo

Cuestión de actitud

Sin duda, el COVID-19 lo ha impactado todo. Y esto, necesariamente genera reacciones de toda índole. No siempre sensatas. Una actitud mental positiva sitúa al virus en su dimensión exacta. Ni sobrevalorarlo ni subestimarlo. Ser realista y reconocer, por las evidencias, la letalidad del virus es importante no para sugestionar negativamente a la sociedad sino para acatar las normas recomendadas por las autoridades competentes. No se trata de cuarentenas activas ni pasivas, inteligentes ni estrictas. Estas no funcionan si no hay una respuesta consciente de cada persona. La sobresaturación de información de los medios, del gobierno y de las autoridades sanitarias generan stress, angustia, ansiedad y es normal. Pero el auto cuidado es la clave. Usar el tapabocas, lavarse las manos periódicamente, auto confinarse voluntariamente, y mantener el distanciamiento físico deben continuar.

La actitud mental positiva es responsable y buena. No permite que se afecte la salud mental ni emocional de las personas. El covid un fenómeno natural, no es la primera vez que hay pandemias en la historia del mundo y la humanidad sigue adelante. No sobra mantener viva una esperanza con fundamento en la oración y en el desarrollo de la dimensión espiritual de cada uno.

Dámaso Londoño

El catastrófico desempleo

No existe tiempo que perder. Al problema del desempleo, igual que a la pandemia del coronavirus, hay que buscarle soluciones y, en consecuencia, se debe ejecutar un programa para Colombia, en procura de más empleo y en esto mucho tienen que ver todos los miembros del gobierno, a nivel nacional, departamental y municipal, los integrantes del Congreso y obviamente, los voceros de los principales gremios económicos y los trabajadores.

El desempleo, en cualquier parte del mundo, también genera la disminución de la actividad comercial o las ventas en general; además la falta de trabajo obliga a muchas personas a ingresar a las labores del rebusque.

En la actualidad la situación más delicada se presenta en la ciudad de Neiva: voceros del gobierno, como el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, han señalado que en primer lugar les sorprenden los datos del desempleo en la capital del Huila y han reconocido que las medidas para corregir la situación en ésta región y todo el país deben ser prioritarias.

Como todos conocemos Neiva resultó, según el DANE, la ciudad colombiana con la más alta cifra de desempleo en el país debido a que llegó al 25,8%.

Así tenemos que la capital del departamento del Huila, en materia económica, enfrenta en la presente época la más delicada situación por la escasez de empleo y el consecuente aumento del rebusque porque como en cualquier hogar colombiano podrá faltar el trabajo pero nunca para el pan y la leche de cada día.

Jorge Giraldo Acevedo