Por favor

No perdamos la fe, ni la esperanza ante esta situación que estamos viviendo; recordemos que hay un Dios grande que nos ama, que nunca nos abandonará, por más que veamos un panorama tan triste y difícil. Todos los días busquemos cosas buenas e interesantes. La más importante, estar vivos, tener a nuestra familia unida, ante la epidemia que a todos nos ha tocado, algunos con pérdidas irreparables y todos impotentes ante la imposibilidad de ayudar más. La tristeza más grande ha sido no poder abrazar a esos padres, hijos, hermanos o amigos ante el dolor de una partida o ante la alegría de verlos sanos. Cuantas veces no hemos prestado atención a los mimos y caricias que hoy tanto necesitamos.

Mi ruego es que acudamos a la vacuna, porque la ignorancia que a veces es atrevida, no puede hacer dudar, ante el cumplimiento de esta obligación. No es algo personal, es por la vida de todos. A lo largo de la existencia, ha habido muchas epidemias, y gracias a la ciencia se han superado.

Chepita Jaimes Conde

Esta prensa ya no prensa

Dando crédito a que las nuevas generaciones traen consigo evolución, también traen cambios positivos y un lastre costumbrista y herencia corruptiva. Impecables periodistas de otrora que dieron hasta su vida por un país mejor y ahora las nuevas generaciones pernoctan con los males que carcomen todo el territorio Nacional. La asquerosa politiquería que se dedica a hacer carrera y lobby en medios de comunicación y no a la labor social y gestión de las problemáticas que aquejan nuestros pueblos. ¿O será los jugosos contratos que se pagan por estas pautas lo que cambió el rumbo de este platanal? La mitad de la prensa escrita corresponde a Galería, Sociales, Farándula y Entretenimiento, el periodismo investigativo es cosa del pasado, un sapo que nadie se quiere comer, un callo que nadie quiere pisar, porque es mejor así. Es menos el problema publicar sobre Farruko, las cirugías de Marbelle, las pasiones de Jessie Uribe, Frida Sofía y su mama, Yina y sus puti-fiestas o la keratina de Epa Colombia. Flaco panorama para los medios que el país clama a gritos para salir de este atolladero.

Así como la contratación pública se prostituyó, así mismo las comunicaciones se convirtieron en imparciales y tendenciosas, todo tiene un precio en este país del sagrado corazón. ¿Cuál es el rol del periodismo actual, están más pendientes de actividades pendencieras? ¿Pasaron de ser ese control social o preventivo a congraciarse con la corrupción?

Pareciera que en sus patrones de comportamiento se orientará a hacer alianzas... ¿inmoralidad manifiesta? Si el periodismo del siglo XXI entendiera el inmenso poder que ejerce como estructura de la sociedad transparente... Hasta Pablo Escobar entendió que era mejor mil denuncias penales y no un pequeño artículo de El Espectador. Le tenía temor y sabía de sus consecuencias en la razón de país.

Es hora de volver a esperar con ansias el periódico que llega en las madrugadas por debajo de la puerta y saber que encontramos que está tallando una mejor Colombia.

Nelson Rico Cañas

El provecho político no puede estar por encima de la vida

Doctor Víctor, mi gratitud y felicitación por tan oportuno y buen artículo.

Esto deja ver claramente que nuestra educación oficial ha sido asaltada con sesgos políticos oportunistas-partidistas, donde solo se instruye en fomentar una feroz lucha de clases de pobres contra ricos o, peor aún, de empleados contra empleadores, donde no se enseña para adquirir conocimientos que llevan a un mejor servir y así poder mejor vivir. Los centros de pensamiento deben y pueden existir, pero con profesores especiales adecuadamente instruidos para alumnos o estudiantes que deseen ese tipo de educación.

Definitivamente Fecode y el sindicato de educadores están en el lugar equivocado y el daño que están haciendo es muy grande e irreparable. Las cosas por su nombre. No están educando si están politizando. Esa no es la función por la que se les paga y contrata.

Augusto José García Rey