Felicitaciones a Vanguardia

Asistí virtualmente el jueves a la nueva apuesta de emprendimiento dirigida por el doctor Alejo Guzmán de Vanguardia, en donde como invitado y conferencista internacional presentó al inversionista y consultor Alexander Torrenegra. En la actividad participamos unos 1.200 emprendedores, deseosos de motivación para sacar adelante nuestros proyectos de emprendimiento. La charla fue de un contenido universal de los negocios, sobre todo ahora que se necesita reactivar la economía a nivel local y nacional.

En Santander tenemos mucho potencial, un ejemplo fue la orientación recibida por parte del invitado a la organización de productoras de piña de Lebrija, invitándolas a pensar en grande, teniendo en cuenta que estas pioneras que están fabricando bellas artesanías utilizando los desechos de la piña, tenían una visión de mercadeo interno y este influenciador les abrió las posibilidades de conseguir un mercado para sus productos a nivel de las grandes cadenas de tiendas internacionales para que puedan vender, no miles, sino millones de sus productos.

Felicitaciones a Alejo Guzmán y a Vanguardia por esta iniciativa y motivación para sacar adelante la reactivación económica después de la pandemia.

Hernán Álvarez Rueda

Palabras en blanco

Ando buscando una idea para formar un pensamientoque eche raíces de amor y entienda lo que estoy sintiendo.

Quiero formar una frase que se convierta en enredadera y le nazcan sentimientos de abrazos y los esparza al viento y la ilusión.

Las palabras son mis amigas ellas, traen la esperanza de volver, de regresar de dónde vengo en la fresca nave del impecable olvido.

Germán Valenzuela

Sánchez

Viajeros sin la prueba

No exigir la prueba del covid es llenar el país de contagiados; llevamos meses cuidándonos y el Presidente todos los días nos recuerda que debemos observar especiales comportamientos y, mil cosas más que vemos en TV y prensa. Ahora el Ministro de Salud dice que no se necesita este examen, esa era la única defensa que teníamos los colombianos para luchar contra el virus importado, recordemos que el primero nos lo trajo un viajero; la misma Alcaldesa de Bogotá manifestó que era un error, y tiene razón, porque si el viajero tiene esta prueba exigida pueden viajar tranquilos los que vienen en el avión. Empero si no se hace, se dispara el contagio y nos vamos a llenar de enfermos, además, que le van a hacer el seguimiento a los que llegan, no hay personal para ello, no tenemos infraestructura para este seguimiento y además estamos seguros de que hacen el tal seguimiento el primer mes y no lo vuelven a hacer.

Las personas irresponsables se suben al avión estando contagiadas. Es riesgoso quitar la prueba.

Julio Valdivieso Torres

Al papa Francisco

Cada vez que el papa Francisco, se pronuncia pone a la gente a pensar, estoy de acuerdo con quien se coloca la mano en el corazón para hablar, admiro esos sentimientos y su manera sabia de pensar...; porque quienes somos nosotros para juzgar a los demás si ante Dios todos somos iguales.

Cómo fueron creadas las criaturas hechas por una mujer y un hombre, entonces no pretenda nadie que por su condición sean retirados de su núcleo familiar, porque éste no es un virus es algo con lo que se nace cuando éste gen se desarrolla en otro cuerpo.

Uno como madre no sabe cuándo engendra un hijo cómo al fin vendrá a éste mundo. Dios nos dio la dicha de traer al mundo seres completos a este mundo, pero también podrían venir con la falta de un miembro o de más, pero lo llevamos dentro del vientre 9 meses y tienen el derecho a vivir en un entorno familiar amoroso y no ser rechazados por quizás tener una identidad sexual distinta a su género.

En lo que estoy de acuerdo es que no se debe aceptar que parejas homosexuales contraigan matrimonio católico, porque es prohibido por las leyes de Dios, pero si lo hacen civilmente ante una notaría, pues, está bien, para que los ampare las leyes de la sociedad y convivencia.

Marina Cortes de Plata