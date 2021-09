P.M.U

En las actuales circunstancias de la ciudad, es imperativo que la administración de la ciudad contrate expertos en Planeación, Movilidad y Urbanismo. La inseguridad rampante, el desempleo, la informalidad son problemas que requieren el manejo de personas idóneas, que las hay. Ya hay que dejar de lado los nombramientos de amigos y copartidarios y apuntarle a la meritocracia. Un equipo experto en planeación que desarrolle políticas para el progreso y desarrollo organizados de la ciudad. No más medidas transitorias e improvisadas. Se debe planificar para el corto, mediano y largo plazo. Políticas para combatir la pobreza y la falta de oportunidades en una ciudad de sectores o comunas marginadas. Planear soluciones para la prestación de excelentes servicios de salud, vivienda y educación para la pobreza multidimensional que generen equidad e igualdad de oportunidades.

Movilidad. No hay momento ni lugar en que el tránsito vehicular no sea un caos. Hay más vehículos que malla vial por donde puedan transitar. Los agentes de tránsito brillan por su ausencia en los puntos más neurálgicos. Hay que generar cultura ciudadana entre conductores y peatones. Para ello, se necesita personal calificado que conozca del tema y enfrente uno de los más grandes retos de una ciudad caótica.

El equipo experto en urbanismo debe trazar políticas para rescatar el espacio público, convertido en un mercado persa donde crece la inseguridad y el desorden. Rediseñar las obras que en realidad generen un impacto positivo para el progreso de la ciudad. Un urbanismo incluyente para el disfrute de la ciudad, hoy imposible. No más ciclorrutas improvisadas, irrespetadas, que hacen más compleja la movilidad. Crear infraestructura con inversión económica y social y solucionar problemas como el del Carrasco definitivamente.

El concurso de expertos en las áreas mencionadas redundará en beneficio de la ciuda y de sus habitantes. Ahora, es cuestión de esperar.

Dámaso Londoño

¿Es Venezuela un peligro para Colombia?

No existe la menor posibilidad de que Venezuela le gane a Colombia en una eventual guerra. Los venezolanos lo saben y saben bien que atacar a Colombia sería un suicidio, pues sería la oportunidad que espera EEUU para atacar a Venezuela. Que Venezuela sea un peligro para EEUU, es como que un conejo sea un peligro para un lobo.

Venezuela lo sabe y por eso no adquieren armas de ataque sino de defensa. Colombia lo sabe y no piensa en comprar escudos de defensa sino armas de ataque. Que Colombia invierta billones en aviones de ataque, sería invertir en destrucción, pues una guerra no deja sino destrucción y muerte. ¿Quiénes serían los ganadores? De entrada los encargados de las compras millonarias, pues si solo con comprar comida para niños se ha prestado para chanchullos, y los traficantes de armas. ¿Y quiénes los perdedores? Se ve claro que el pueblo es el único perdedor por todos los lados. Primero, porque se destinarían recursos para la muerte y destrucción, en vez de para salud, infraestructuras, educación y bienestar, además de que tendría que aportar a sus hijos para ese negocio macabro.

Victor Navarro Gomez

¿Hasta cuándo?

Esta es la pregunta que nos hacemos los bumangueses con el permanente irrespeto a las normas de tránsito por parte de los motociclistas.

No respetan señales, las peatonales están hechas para ellos, los semáforos son una invitación a su violación, las vías y los andenes un paquedero.

Para ellos no existen leyes y mucho menos hay en la ciudad alguna autoridad que los haga cumplirlas.

Provocan permanentemente accidentes, cometen delitos y son los mayores protagonistas de la actividad denominada ‘piratería’ y nadie logra ponerles un ‘tate quieto’, al contrario, pareciera que los protegieran. ¿Hasta cuándo?

Sandra Mendez