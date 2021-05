Secretos de oro

Aprende a decir adiós cuando sea necesario, quizá esta sea una señal. Aprecia lo que tienes antes de que se convierta en lo que tuviste. Si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que siembras. No critiques lo que no puedes entender, todos somos diferentes. Vive cada momento de tu vida intensamente, de eso se trata la vida, de momentos. Rodéate de personas que te den buena energía, que te nutran el alma y te alegren la vida. No mires hacia atrás con rabia, disfruta el presente con amor, cualquier momento será bueno para volver a comenzar. Para ser grande primero debes aprender a ser pequeño, la humildad es la base de la verdadera grandeza. Háblate a ti mismo con amor, llena tu mente de luz y buenos pensamientos. Cuando eres buen observador, todo el mundo es tu maestro. Quítale poder a todo lo que te perturba, si no existe en tu mente no existe en tu vida. Se agradecido y da amor a los demás, la vida se encargará de recompensarte, con más amor y bendiciones

Chepita Jaimes Conde

Democracia y educación

Para la democracia es fundamental e indispensable la educación escolar a todos los niveles y a todos los estratos, de sus gentes y su pueblo. Requisito indispensable para lograr su progreso y desarrollo. Desafortunadamente esta ha sido asaltada, está siendo politizada con sesgos ideológicos que no educan en conocimientos necesarios para progresar, trabajar, producir y así poder conseguir un mejor vivir, pero sí alienan con ideologías que promueven una feroz lucha de clases que en nada benefician a nada ni a nadie.

Las escuelas, colegios y universidades se han vuelto templos de adiestramiento ideológico político, cuando deben ser fuentes de capacitación, preparación de las juventudes donde adquieran los conocimientos necesarios para surgir y servir a la sociedad a la que pertenecen, y no donde inculcan odios y resentimientos a sus semejantes. Los centros de pensamiento e ideologías deben y pueden existir, pero en sitios y con profesores idóneos y especializados, pero no en los establecimientos educativos del estado, donde los docentes y planteles son pagos por los mismos ciudadanos a través de sus impuestos y su función específica no es politizar, su único y loable fin es lograr la superación intelectual, con capacitación *tecnológica y que sea productiva.

Demócrata y patriota

Augusto José Garcia Rey

“Sólo llegaron once”

La cita para la vacunación contra el COVID llegó. A la una de la tarde estaba citado. Imaginé que la hora era exacta y que yo sería atendido a esa hora. Pero no. Empezó a llegar gente al puesto de salud para inocularse y tocaba hacer fila. Repartieron seis fichos. Tomé uno y me senté a esperar. Me llamaron después de media hora sólo para llenar el consentimiento. Salí de nuevo a esperar. La encargada hizo entrar a otras seis personas con su respectivo ficho. Éramos ya doce pacientes y afuera la aglomeración crecía. Me llamaron para recibir mi cédula y debí subir a la segunda planta para la vacunación. Otra espera de media hora. En ese momento la encargada del puesto de salud salió y dijo – sólo llegaron once vacunas- , hay que devolver a una persona y volver a agendar para otro día. El inconformismo fue mayúsculo. Me aplicaron la primera dosis después de media hora más de espera. Salí y debía permanecer quince minutos más en observación. Aproveché para reflexionar sobre el proceso tan desorganizado y mal planificado de la vacunación. No son pocas once vacunas para un centro de salud que trabaja 12 horas?. ¿Cuál es la gestión que están haciendo los líderes regionales para que tengamos más biológicos?. A ese ritmo tardaremos demasiado tiempo, por lo menos en Bucaramanga, para alcanzar la inmunidad de rebaño. La improvisación y negligencia del gobierno para adquirir las dosis necesarias es incomprensible e injustificable. Mientras nuestra región avanza en casos y fallecimientos, la vacunación está muy mal organizada y es demasiado lenta.

Dámaso Londoño