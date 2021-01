Algo está tramando

Sí Señor; algo está tramando la Dian con la tal “actualización” del RUT; una Entidad que nos conoce desde hace ochenta o más años con nuestra información anualmente actualizada a través de cada Declaración de Renta; o sea que a la fecha lo único que puede desconocer es nuestra Partida de Defunción para lo cual tendrá que esperar a que nos llegue el turno. A este propósito, muchísimas gracias a Vanguardia por su excelente Editorial del 24 de enero de 2021, el cual nos hace recordar que sí hay alguien que nos defienda a los adultos mayores. No hay derecho que en los albores de la vida nos traten como no quisieran ser tratados esos jóvenes políticos inexpertos de hoy cuando envejezcan; ellos creen que nunca van a llegar; de corazón los prevengo; pobrecitos; no saben lo que hacen... Estoy en son de perspicacia vislumbrando que la Dian algo está tramando en contra nuestra; no me extiendo más; el Editorial en mención lo dice todo.

Fabio A. Ribero Uribe

Hoy nos sobrecoge el silencio y la paz, porque ha partido de este mundo físico a la eternidad el Dr. Alejandro Galvis Ramírez, a la vez que nos inunda un sentimiento de infinita gratitud y amor por el ser humano excepcional que fue, que es y que será por siempre.

Hablar de él es hablar de la fuerza de la vida, del amor y del servicio; la grandeza de su espíritu es un regalo que atesoramos en la fundación Amor y Esperanza, recordando por siempre que nuestra primera donación fue recibida de sus manos y su mayor regalo siempre fue su presencia permanente en cada proyecto que emprendimos. Gracias damos a Dios por su vida, por el honor de haberlo conocido, gracias porque él nos permitió ampliar nuestra mirada y soñar siempre que es posible un mundo mejor. Gracias por su presencia luminosa en nuestro camino, por su abrazo solidario cuando más lo necesitamos. Gracias Dr. Galvis por apoyar nuestros esfuerzos para brindar felicidad a nuestros niños guerreros, por su pasión por el desarrollo de esta región que tanto amó, gracias por entregar su corazón, gracias por todo y por tanto.

Su legado seguirá vivo en el corazón de todos los santandereanos, de todos los que su mano tocó, de esta su tierra querida, de la región, del país... en todos los ámbitos lo recordaremos siempre y en nuestra Fundación Amor y Esperanza seguiremos sembrando con alegría y recordándole con una sonrisa de agradecimiento porque sabemos que nos acompaña desde la eternidad celestial y que su legado seguirá por siempre en nuestros corazones. Gracias, gracias, gracias... Feliz regreso a la casa del padre, silencio y paz.

Esperanza Luna Amaya – Presidenta, voluntarios y guerreros soñadores

Alejandro Galvis

Gran vacío ha dejado el que fue en vida el señor Alejandro. Un hombre que brilló en las letras del periodismo en Santander principalmente, mis agradecimientos a la casa de Vanguardia, que por allá en los años 90 me dio la oportunidad de hacer prensa empírica a través de mis columnas que por más de 25 años escribo gracias al doctor, a los suyos mucha fortaleza, amigos y lectores del periódico nuestra solidaridad con la familia del doctor Galvis que Dios lo tenga en su gloria, muchas gracias.

Saulo Méndez

Sobre el exgobernador Richard Aguilar

Cuando uno es honorable, es decir “que merece buena opinión”, no necesita estar anunciándolo; que se pronuncie sobre el PAE, el estadio Alfonso López, la represa la Batanera en Vélez, la máquina amarilla china, comprada a precio de Caterpilar, etc. A la gente “honorable” no le hacen propuestas de esa clase, no le sirvió la tarifa o no revestía importancia el fallo. Por sus buenos servicios, los santandereanos deseamos se vuelva para Chile, que pensaba con cabeza fría y no contábamos con su apoyo. Es mejor solos que mal acompañados. Respecto a la petición de la coima, se puede aplicar la sentencia de nuestros abuelos: “el mico sabe en qué palo trepa”. Que intercambien comisiones, desbordaron la tabla de precios... en pandemia.

Aleyda Morales