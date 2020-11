Nueva Providencia

Un huracán arrasó la isla de Providencia y golpeó a San Andrés. No se había tenido antes esa experiencia y es probable que vengan más. En muchos sitios del Caribe están acostumbrados a estas desgracias y tienen estrategias para minimizar su impacto. Ahora se tiene que reconstruir a Providencia; deben diseñarse casas que puedan resistir; con bunker subterráneo para resguardarse.

Además deben hacerse otros bunker para que más pobladores puedan allí escapar de la furia de los vientos. Esta desgracia debe servir para que una Nueva y bella Providencia sea un Patrimonio de Colombia en el Caribe y de paso, nuestra amada San Andrés de la que nos sentimos orgullosos. Este gobierno tiene la oportunidad de demostrar su capacidad de gestión en esta gran tarea. No puede fallar. Que no suceda como en Gramalote que después de varios años aún no termina. Confiamos en el presidente Duque.

Enrique Rueda Pinilla

Qué alegría la educación

El esfuerzo de la operación de la comunidad educativa, además de otorgar fortalezas, valores y virtudes a sus protagonistas primarios por ese ejercicio permanente de las inteligencias básicas del ser humano, dan una alegría, entusiasmo y fuerza económica al entorno social, ello, implica una protección de alto cuidado en este menester social. Hay que apreciar ese movimiento diario de las gentes, desde el lustro de los zapatos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes hasta esas griterías, en esquinas al entrar y salir de los planteles. Las calles y avenidas se engalanan con el devenir de la educación.

La educación colombiana es de resultados positivos gracias al denodado esfuerzo de padres de familia y maestros que ponen su real interés y energías para que brillen reales resultados en beneficio de la calidad de vida en la PATRIA. El gobierno nacional se preocupa por las necesidades de la educación, pero no se ocupa de ellas.

El fin primordial de la educación debiera ser fortificarla en vez de debilitarla.

Víctor Manuel Rangel

Villarreal

Otra vez la burra al trigo

Con sobrados méritos el Atlético Bucaramanga se clasificó a la liguilla de perdedores, a la liga del desconsuelo del fútbol colombiano y una vez más no peleará por el título; nuestro insigne equipo sabe refrendar la consigna: Lo importante no es ganar, lo importante es competir y recibir los dineros de la Dimayor.

Después de 70 años y pico, el Aguerrido Leopardo concretó su mayor logro el año 1997, alcanzó el segundo lugar de la mano de Carlos Mario Hoyos y hasta ahí llega su palmarés. Campeonato tras campeonato, por los malos resultados la incertidumbre y desasosiego rondan las toldas del Amarillo y lo más triste es que sus dirigentes saben de marras, qué se debe hacer en lo deportivo, lo económico, lo comercial y todo lo atinente para llevar al onceno a lugares de privilegio; pero ante tanta apatía, tanta desidia, falta de acción y para que la burra no vuelva al trigo, propongo, aunque suene a descabellado: el examen de conciencia, la contrición de corazón, una lavativa con hojas de ruda, visitar una pitonisa, un conjuro con el Indio Amazónico, invocar al cuasi beato Dr. José Gregorio Hernández o en su defecto traer a Augusto Cadena..., algo se debe hacer para sacar al equipo adelante.

Renzo Orlando Gutiérrez Rivera

Reflexiones

Las penas del ayer y el miedo del mañana son dos ladrones que nos roban el hoy. Si sigues hablando de lo que hiciste ayer, es que no has hecho gran cosa hoy. El victorioso tiene muchos amigos; el vencido, buenos amigos. El mayor defecto de los defectos es no darse cuenta de ninguno de ellos. No te lamentes de envejecer, es un privilegio negado a muchos. Aprende del pasado, vive el presente y trabaja para el futuro. El orgullo es el único veneno que te puede intoxicar si no te lo tragas. Un tropezón puede prevenir una caída. El tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y no cambiarías por dinero...Si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. El único día es hoy.

Chepita Jaimes Conde