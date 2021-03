Minado el Hogar

Jesús de Nazaret

Un 11 de noviembre del año 95, Yolandita González, una mujer campesina desplazada por la violencia, emprendía una labor humanitaria sin recursos económicos y con muchos ideales filantrópicos. Era una fundación hogar que lo llamó Jesús de Nazaret, donde albergaba un promedio mensual de 50 personas entre adultos y niños que padecían secuelas de minas antipersonas, todos ellos con heridas de “guerra” como decía ella.

Tras el fallecimiento prematuro de Yolandita y la pandemia que desencadenó una etapa coyuntural económica, ninguna estrategia sirvió para evitar la deserción de los benefactores y asegurar su apoyo caritativo para el sostenimiento de salud, alimentación, protección integral de la población campesina, servicios públicos e impuestos, de la casa dada en comodato.

Hoy vemos con gran tristeza que dicha fundación tuvo que afrontar muchas necesidades por mantener la viabilidad económica y perseguir su misión. Yolandita, mujer Cafam, era el alma del hogar, su legado a pesar de que colapsara se recordará por siempre. Duele que los entes gubernamentales brinden recursos, pero con poca importancia e interés por ese emprendimiento social altruista. Guardaré en mi corazón la dedicación y el amor de Yolandita por sus niños y esas miradas límpidas como los atardeceres veredales llenos de esperanza.

Martha Cecilia Lizarazo Z.

Silencio en metáforas

Camina un silencio que no es de aquí, viene desde muy lejos revuelto en un vaivén. Ese silencio no es misterioso llega y se va por donde viene camina despacio entre la gente y se esconde en su misma sombra.

El sol lo esconde en su irradiar y se protege en el paladar de las gruesas palabras que salen de los murmullos. Pocos al pasar lo escuchan, se recuesta en las miradas desde ahí mira para salir que no lo vean al caminar.

Germán Valenzuela Sánchez

Los que viven del rebusque

Las estadísticas muestran que el cincuenta y dos por ciento de los colombianos viven del rebusque, se la rebuscan en el comercio, en la prestación de servicios, en la mendicidad y en toda clase de artimañas que de manera habilidosa se tienen que idear. Pero en estas estadísticas no están incluidos los politiqueros que rebuscan en pueblos y aldeas las necesidades más sentidas para ser incluidas en su falso programa de gobierno, también rebuscan patrocinadores para sus campañas y lo más diciente rebuscan el día de elecciones a todos los incautos votantes, para engatusarlos con un tamal y gaseosa por su voto, estos son los rebuscadores que tenemos que desterrar. Rebusque la forma para hacer que su voto valga, solo así podrá exigir un gobierno en favor de las mayorías olvidadas de este país.

José Antonio Roa Ortíz

Democracia y educación

Para la democracia es fundamental e indispensable la educación escolar a todos los niveles y a todos los estratos, de sus gentes y su pueblo. Requisito indispensable para lograr su progreso y desarrollo. Desafortunadamente esta ha sido asaltada, está siendo politizada con sesgos ideológicos que no educan en conocimientos necesarios para progresar, trabajar, producir y así poder conseguir un mejor vivir, pero si alienan con ideologías que promueven una feroz lucha de clases que en nada benefician a nada ni a nadie. Las escuelas, colegios y universidades se han vuelto templos de adiestramiento ideológico político, cuando deben ser fuentes de capacitación, preparación de las juventudes donde adquieran los conocimientos necesarios para surgir y servir a la sociedad a la que pertenecen, y no donde inculcan odios y resentimientos a sus semejantes. Los centros de pensamiento e ideologías deben y pueden existir, pero en sitios y con profesores idóneos y especializados, pero no en los establecimientos educativos del Estado, donde los docentes y planteles son pagos por los mismos ciudadanos a través de sus impuestos y su función específica no es politizar, su único y loable fin es lograr la superación intelectual, con capacitación tecnológica y que sea productiva.

Demócrata y patriota

Augusto José Garcia Rey