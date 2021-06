Ansias de poder sin importarles la pandemia

Las personas de los grupos políticos que quieren revocar a los alcaldes actuales elegidos por el voto popular, lo hacen más que todo dolidos porque no han podido tener y disfrutar de nombramientos y contratos como lo estaban esperando. La prensa dice que al país le cuestan 200 mil millones de pesos los 67 alcaldes señalados para dicho proceso de revocatoria; es decir casi 300 millones por cada uno en promedio. La pregunta es: ¿Por qué no dejan que termine el periodo de mandato del alcalde y luego los “revocatoristas” contratan abogados para investigarlo? ¿Por qué al alcalde anterior no trataron de revocarlo cuando quiso hacer el contrato con la empresa Vitalogic y/o además dejó la ciudad inundada de mototaxistas? ¿o será que quiere recuperar los dineros del sueldo que donó a los estudiantes que decía estar ayudando? ¿Por qué no le hacen revocatoria a funcionarios de la gobernación y del congreso también elegidos por voto popular que están siendo investigados por actos de corrupción? Porque talvez el que los manda no podría seguirlos dejando de empleados, debido a que en esas entidades él no mandaba. De todas maneras, los 300 millones de la revocatoria del alcalde de Bucaramanga los pagaremos los ciudadanos honestos, trabajadores y éticos con los impuestos y, que no estamos detrás de contratos o de ínfulas de politiqueros que buscan ganar salarios porque talvez no saben hacer ninguna otra labor para el bien de la sociedad. La revocatoria la deberían pagar las personas o grupos políticos que la promueven y realizan; pero la ley es muy laxa y permite esta serie de malgasto requeridas para urgencias en este país tan desigual. Deberían exigir 141.768 más 1 firmas para revocar debido a que deberían también ser superior a los votos que eligieron. Con estos comportamientos demuestran su verdadera conciencia social y humana al tratar de llegar al poder de la ciudad, sin importarles los gastos de logística y atención impredecibles que conllevan esta época tan difícil, y cuando se están presentando mayor número de fallecidos por el virus.

Guillermo Beltrán

¡Salvemos nuestros pulmones!

Al gobierno local (en realidad es la Sociedad de Mejoras Públicas) no se le ha ocurrido una mejor idea que pensar en acabar con los árboles, pulmones importantes en el parque de las Mejoras Publicas... ¡para reemplazarlo por un parque sintético! ¿será que este tipo de edificios nos van a llenar los pulmones de oxígeno? Ya les parece poco las enfermedades que están hoy desarrollándose, para pretender ahora acabar con los pulmones de la ciudad que purifican el aire sucio que existe; ¿por qué no dejan la naturaleza en paz? ¿no entienden que es lo más valioso que tenemos? caminamos, respiramos, nos refrescamos y es el hogar de muchas aves.... es el colmo que no haya conciencia, y los señores encargados de cuidar el medio ambiente, espero que estén protestando y haciendo algo, moviéndose, que no les vayan a copiar a los congresistas que solo calientan las sillas y duermen, actúen a tiempo; porque son árboles importantes que jamás se van a recuperar y que tantos años nos han acompañado. Los árboles no nacieron ayer, tienen décadas creciendo y favoreciendo nuestro hábitat y hay que buscar salvarlos de la mano destructora del hombre materialista que valora más una estructura de cemento. ¿Es que no hay suficientes canchas en la ciudad? Dejen en paz los parques, déjenos respirar el aire puro y su frescura al salir a caminar... antiguamente podíamos disfrutar de salir, sin tener que exterminar con el medio ambiente. Dejen un buen ejemplo a sus hijos, ¡respeten la vida!

Marina Cortés de Plata

Las estrellas del Tolima

Apreciados señores, el deporte Tolima se ganó su tercera estrella y está celebrando con bombos y platillos. Mirando el equipo del Bucaramanga, hay poco interés por ganarse al menos una estrella en el balompié colombiano. Corría 1997 y un desfile impresionante en chivas y carros recorrimos toda la cuidad pensando que esta vez Bucaramanga era el campeón, pero ganó América. Las emisoras nos hicieron la publicidad. Hoy 24 años después recordamos aquella hazaña que se nos fue de las manos.

Saulo Méndez