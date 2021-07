Pobres gentes

Las que se endeudan con agiotistas para comprar mercancía y venderla en la economía informal, los desempleados que tienen compromisos y obligaciones con bancos, los invisibles de la sociedad y del Estado: las viudas y huérfanos de la violencia, los internos de las cárceles, los pobres de solemnidad, las mujeres que abortan sin ningún escrúpulo. Las niñas y adolescentes embarazadas, las víctimas de todas las formas de violencia que hay en Colombia. Pobres gentes los refugiados, las víctimas del desplazamiento forzado, los habitantes de la calle, los que llegan a las ciudades con una mano adelante y otra atrás buscando espejismos de progreso.

Pobres gentes las que viven en zonas de conflicto armado, los que tienen que callar o morir. Las víctimas de la guerrilla, del narcotráfico, de los paramilitares. Pobres campesinos sin ayuda de ningún tipo. Pobres gentes los apóstatas, sacrílegos y profanos que atacan la Fe sin argumentos y la Iglesia sin piedad. Pobres gentes las que viven para creerlo todo, sin filtros, los profesionales altamente capacitados que tienen que emigrar, los exiliados políticos, pobres aquellos víctimas de las injusticias humanas, de la corrupción, de un modelo económico excluyente e inequitativo. Pobres madres solteras abandonadas y desempleadas, pobres víctimas de una pandemia en un país que no tiene ni hospitales, ni UCIs, que no pueden ser vacunados por que viven en zonas remotas. Pobres jóvenes que se consumen en la droga o son reclutados por grupos armados. Pobres niños y ancianos abandonados que viven de la caridad en orfelinatos o asilos. Pobres negros e indígenas marginados desde siempre, por pobres, por su raza y su color de piel. Pobres gentes que no

tienen otra opción que recurrir a la violencia para ser escuchados. Pobres gentes.

Dámaso Londoño

Homenaje póstumo

Escribo este artículo con profundo pesar por el fallecimiento de un personaje excepcional, don Abelardo Serrano Otero, cofundador y presidente por muchos años de la Cooperativa de Panificadores de Santander, avicultor, ganadero, industrial, pero sobre todo, un campesino que nacido en las áridas tierras del municipio de Los Santos y con tan solo primer año de primaria fue uno de los grandes generadores de empleo en Santander, reconocido y admirado por todos, especialmente por sus empleados, quienes fueron sus grandes amigos, un hombre trabajador, honesto, emprendedor, visionario, de pocas palabras, pero con frases universales para definir la vida cotidiana, como esta: “De eso tan bueno, no dan tanto” o esta otra: “Dinero tienen muchos, pero limpio muy pocos”. Don Abelardo, fuiste mi vecino y mi amigo por muchos años, hoy lo recuerdo con gran afecto y me uno al sentimiento de dolor de su querida esposa, doña Carmen Elisa; a sus hijos y familiares, pero sobre todo, al motor de su familia, su hijo José Abelardo Serrano, sé que el Todopoderoso lo ha recibido y lo tiene junto a su trono, paz en su tumba. QEPD.

Hernán Alvarez Rueda

Al presidente de Colombia, Iván Duque Márquez...

Quiero agradecerle al Señor Presidente, por saber hoy llevar los destinos de este país de la forma más pacífica, y es que tenemos la fortuna de poder tenerlo a usted con ese ánimo tan dispuesto y valiente para no dejar naufragar el país en medio de una avalancha de violencia; ¡usted ha sabido salir adelante!, cada día lidia con politiqueros de la oposición y las marchas de nunca acabar, que no sé cómo ha logrado resistir con paciencia, aunque el agua le haya llegado al cuello; en su gobierno ha tenido toda clase de atropellos y faltas de respeto hasta con el padre de la patria. Me causa satisfacción tener un presidente con ese talante y que batalla por caminos de la justicia y el diálogo abierto. Deseo que la misericordia de Dios lo guíe para seguir con la estrategia del bien, porque no podemos responder con más violencia los desmanes violentos de la gente mala y seguir derramando sangre. Dios bendiga e ilumine sus actos, su caminar por el difícil camino que aún le queda en el poder, de un país que pasa por tan difíciles momentos.

Marina Cortés de Plata