Algunos abogados roban a sus clientes

Una familiar de bajos recursos contrató a un abogado para que reclamara el faltante de la liquidación de la pensión que le correspondía a ella como esposa de su pareja que había fallecido años antes, habiendo trabajado 18 años en una reconocida empresa. Ella con firma le dió el poder a un abogado de reclamar el faltante que no había recibido, con el pago del 30% de honorarios, costoso por cierto. Después de varios meses lo llamó para preguntar como iba el proceso y el abogado le contestaba que iba a preguntar. Ella fue entonces a la aseguradora y le dijeron: “Señora, ese caso la aseguradora lo revisó y se le entregó todo el faltante al abogado que usted le dió el poder de reclamar”. Llamó al abogado y le reclamó, él se excusó diciendo que no había podido cambiar el cheque por falta de tiempo. Cuando lo hizo fue y le entregó a ella 50 millones de los 90 millones que la aseguradora le había consignado, y además que faltaba el 30% de honorarios. Como a ella todavía le pareció muy poco, fué a la aseguradora y de tanto rogarle le dijeron que le consignaron en el banco 90 millones, de 120 menos 30 entregados inicialmente de liquidación de pensión a nombre del abogado. Es decir, el abogado se apoderó de 40 millones más 12 millones de honorarios dá un total de 52 millones, recibiendo ella la poca suma de 38 millones del contrato con el abogado. Ella quiere contactar al deshonesto abogado pero él no le contesta al teléfono, parece que cambió de número y se le perdió a ella. Desafortunadamente no le hizo firmar algún documento de recibido y no tiene pruebas para reclamarle lo que le ha quitado. ¿Porqué las aseguradores al momento de entregar liquidaciones no citan también a las personas favorecidas del pensionado junto al abogado? Esta es una de las formas miserables como se aprovechan algunos abogados de personas humildes que hacen contratos confiados y de buena fé, que no tienen escrúpulos y misericordia para robarle a una viuda y a su esposo lo trabajado durante muchos años.

Guillermo Beltrán

Los verdaderos

goles de Pelé

Hola, con aprecio los saludo y felicito por el artículo del día 23 de octubre de 2020 en la página 8A titulado: “O rey” Pelé llega hoy a los 80 años. Excelente que la agencia EFE ratifica en incluso corrige que Pelé ni siquiera anotó 1.087 goles con el Santos de Brasil sino ¡1.089 goles! de los 1.284 que anotó en toda su carrera como profesional, 767 en partidos oficiales y 517 en partidos amistosos pero todos valen. Corrige además que con la selección Brasil no fueron 77 goles los que hizo sino ¡95!, es decir, que al señor Messi le faltan 455 goles con el Barcelona para igualarlo, creo que no lo logra. Pelé es el único tricampeón del mundo, campeón mundial a los ¡17 años!, titular con el Santos siendo un niño con ¡15 años de edad! Como Pelé no habrá nunca nadie, ojalá que en Colombia naciera alguien parecido a él.

Luis Alberto Cárdenas

Sobrecostos en

los contratos

En Colombia preocupa saber que se va iniciar una obra, cualquiera que sea, pues de la misma se sabe cuál es su costo inicial y cuándo probablemente empezará a ejecutarse, pero no cuánto terminará costando y cuándo se estrenará. En el camino surgirán cualquier cantidad de tropiezos que la harán interminable y con sobrecostos. Sumado a la mala calidad de materiales que se utilizan en su construcción, de ahí que los puentes, edificios, etc. a los pocos meses de construidos se caen o presentan serios deterioros. Los obreros que se contratan no son calificados. Se ven entretenidos o atendiendo otros asuntos menos trabajando. Considero que se debe utilizar más mano de obra calificada y más maquinaria especializada que trabaje y opere en todos los frentes de trabajo posibles, para que la obra se finalice en la fecha proyectada y su valor sea el acordado en el contrato. Lamentablemente estos asuntos se miran con la lupa de la corrupción y no pasa nada. En muchos países edificios y carreteras se construyen en cuestión de días. Aquí duramos una eternidad. ¡No hay derecho!

Manuel García León