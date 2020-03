A través de la oración nos acercamos al Padre que escucha, sufre, ayuda y atiende las plegarias de sus hijos. No cabe duda de que si todos los creyentes del mundo ofreciéramos una oración sincera y profunda diariamente por la pandemia mundial, Dios responderá a nuestros clamores. Estoy plenamente persuadido de que esta reflexión resulta candorosa y tonta para muchos. Pero quienes hemos vivido experiencias espirituales sabemos que Dios Padre actúa con fuerza y poder. Lo que para nosotros es imposible- detener la expansión del virus- no lo es para Dios.

“ En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió....” Salmo 120,1.

Mis rotos

La vida anos trae por medio de un roto, y aunque salga empeloto más tarde me llevo mi coroto. A la sociedad le gusta estrenar, y todos los rotos tapar para poder aparentar. El tiempo me llena de rotos que se agrandan al avanzar, y al no poder descansar el pobre debe patiar y sudar. El pobre cuenta sus rotos que salen en sus zapatos, suben a los calzoncillos y terminan en sus bolsillos. La vida se apaga un dia y nos llevan a un frio roto, al lado de un hermoso nogal y ahi termina el tanto alboroto. y para todos se acaba el alboroto.