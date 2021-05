Sordos y mudos

Con respeto por los congresistas Jaime Durán, Edgar Gómez, Miguel Ángel Pinto, Horacio José Serpa, Richard Aguilar, han permanecido callados, en silencio ante la situación de orden público que vive el país, los representantes voceros del pueblo santandereano, parecen ajenos a la problemática social, cómo serán sus ponencias en el legislativo, sus ayudas para el departamento, que Dios y la patria los juzgue, hacen parte de un gobierno mediocre, unos ministros incapaces. Estos padres de la patria deben rendir cuentas ante el país, igual que el comité del paro, los presidentes del sindicato de trabajadores, los que convocan marchas sin fundamento todos los días, el desorden, los que destruyen, incendian y matan al pueblo. El sindicalista Francisco Maltes que parece un Hitler se le debe hacer un juicio público. Este es el presidente de la CUT.

Jairo Fuentes

Esperanza para un país

Hay la esperanza de que Lasso, el próximo presidente de Ecuador sea de derecha moderada, pues aunque es banquero, no tiene antecedentes delictivos ni extremistas como ciertos personajes.

Y que demuestre que se puede ser de derecha y gobernar con justicia a favor de los pobres, sin confabularse ni perseguir a los grandes capitalistas, no como el presidente de Colombia, que en medio de esta crisis, baja impuestos y subsidia a grandes empresas, y carga los impuestos al pueblo en general, la mayoría en crisis económica, y en contravía de otros buenos gobernantes, que han reducido sueldos y número de los parásitos que conforman el gobierno y sus instituciones.

Se ha visto que gobernantes de izquierda, al contrario de lo que dicen los voceros de la derecha, han llevado prosperidad a sus países, como fue Lula en Brasil, que fortaleció sus industrias y elevó el nivel de vida del país, lo mismo que Evo Morales, en cuyo mandato se vio una paz y prosperidad, que fue elogiada por muchos. O de Correa en Ecuador, en cuyo periodo que hubo prosperidad y mejoramientos de infraestructuras. También ha habido de derecha que han gobernado con éxito, como en Costa Rica, o en hora buena Bukele en El Salvador. Y gobernantes de izquierda que han cometido bestialidades, como Chávez que persiguió y desmanteló a los industriales.

Víctor Navarro

Los que marchan y sus personalidades

Durante estos días me di a la tarea de observar con detenimiento algunos de los rasgos de las personas que participan en las marchas de manera pacífica, y/o, del actuar de los violentos; como presencie y vi de cerca este acontecer, me tomé el atrevimiento de describir algunos rasgos y de mirar sus actitudes frente a la protesta:

En primer plano, aparece el estudiante que marcha con la propuesta clara de lanzar arengas políticas, por ende, agresivas en contra del sistema político.

Segundo, el adulto pensionado y/o trabajador, que simplemente desfila bajo la consigna de conseguir un giro de cambio a través de su pacifico actuar. Este hombre está convencido que su razón de ser, es dejar en claro, que se debe bajar el abuso a la reforma en la salud, quitar definitivamente la reforma tributaria y generar empleo. Sin embargo, no sabe hasta cuándo debe marchar.

Tercero, el vendedor ambulante y/o campesino que a sabiendas que marchar perjudica ese día su ingreso económico y que ante no tener más que otra razón valedera para defender sus derechos, se identifica con su actuar pacífico.

Cuarto, los vendedores y dueños de los almacenes, tiendas deportivas, supermercados, que no marchan y que con el ánimo obvio y lógico, de que los vándalos no destruyan su patrimonio y solo con unos cartones y maderas protegen el local, junto con unos mensajes de no a la reforma tributaria.

Quinto, los vándalos que sí marchan con el plan de hurtar y causar destrozos y que aparecen en el momento indicado para hacer de las suyas y causar destrozos, son los que tienen a la dirigencia nacional desestabilizada y menoscabada, por cuanto su poder de destrucción es amplio y agresivo, que por lo general son extranjeros en coordinación con delincuentes nacionales...

José Alejandro Centeno