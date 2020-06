En referencia a la columna impresa denominada “La reunión de Cañaveral” del 10 de junio de 2020 autoría de Isaí Fuentes Galván me veo en la necesidad de aclarar dos afirmaciones constituyen información falsa.

La columna afirma “En un acalorado debate, finalmente resultó elegido como presidente con once votos a favor, cuatro en blanco y cuatro a favor de Carlos Parra” lo cual es evidentemente falso, yo no fui candidato, este es un dato fácilmente verificable en las actas del Concejo o simplemente viendo la sesión del mismo.

En segundo lugar el autor afirma posteriormente en referencia a la -Reunión de Cañaveral-: “En dicha reunión se intentó negociar además de los turnos para la mesa directiva del concejo, la elección de contralor y personero, de interés del ex alcalde Hernández, así como la presidencia del concejo para Carlos Parra.” La afirmación sugiere de manera tendenciosa mi participación directa o indirecta en la famosa reunión. Afirmación que es incongruente con la realidad. Es importante aclararle a los lectores que ni asistí, ni fui invitado, ni participé de manera directa o indirecta en dicha reunión. Desconozco el objeto de la misma.

En los meses de ejercicio de mi condición de Concejal he participado en múltiples reuniones exploratorias relacionadas con las elecciones internas del Concejo pero nunca he estado dispuesto a que en ellas se discuta la elección de Personero o Contralor, pues su elección meritocratica e independiente es una declaración de principios que incluso he llevado impresa a las diversas reuniones a las que he sido invitado. Posiblemente por ello seguimos siendo minoría en el Concejo.

Realizo la presente aclaración ya que considero indispensable que el debate público se haga desde la realidad, alejarse de ella constituye un daño para este medio y la democracia. Libertad de expresión para la opinión y veracidad para las afirmaciones.

Carlos Parra

El acoso de estafadores en plena pandemia

A los estafadores no se les escapan nadie, ni los honorables pensionados. Hemos conocido que muchos pensionados, después de haber retirado su mesada, reciben una llamada para preguntarles sobre su situación económica. Supimos del descaro de estos timadores, quienes incluso les ofrecen el servicio de retirar y entregar el dinero con solo suministrar la clave de su cuenta bancaria. Esa clave, de cualquier entidad bancaria donde el pensionado tenga la cuenta para que allí le depositen la mesada, no la debe suministrar a nadie y mucho menos por vía telefónica a ninguna persona, conocida o desconocida, (lo recomiendan las mismas entidades bancarias).

Por otra parte, los casos delictivos de hampones cibernéticos están aumentando en forma alarmante.

Lo peor es que estas gestiones a cargo de estafadores no son nuevas en Colombia. A finales de 1973 operó en Bogotá y en otras importantes ciudades del país, la organización de timadores con el flamante nombre de “Reto a la grandeza”, cuyos integrantes involucraban a sus víctimas para engañarlos mediante paseos a lugares turísticos; le correspondió al abogado huilense Rómulo González Trujillo, en calidad de Superintendente de Sociedades, el cierre de operaciones de esta red de estafadores.

A estos delincuentes, lo mismo que a los atracadores, carteristas, ladrones y los otros timadores se les debe perseguir con miembros de la policía civil, actuando con energía y de manera ágil, en favor de la ciudadanía en general.

Jorge Giraldo Acevedo

El confinamiento

Se ha colapsado ya en algunos departamento de Colombia la estadía de la gente en casa, unos por falta de mercados, otros por falta de dinero y otros que tienen que hacer diligencias con familias enteras, ni el pico y cédula, ni el pico y género, ni el toque de queda da abasto y colocarle un agente de policía al público no es obligatorio porque se respeta el libre albedrío. Santander fue uno de los departamentos más ordenado en los días de cuarentena, felicitaciones, esperamos rogando a Dios que el estado de nuevo vuelva todo a la cotidianidad.

Saulo Méndez