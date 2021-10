Felicitación

Comparto, me imagino que como la mayoría de bumangueses, la columna del doctor Ramiro Serrano “¿Quién controla las motos?” y al respecto quiero agregar que he estado tratando de lograr apoyo de las autoridades respecto al tema particular del ruido de estos aparatos. Después de muchas comunicaciones, el tema va en que la AMB dice que ese es un asunto de la autoridad de Tránsito y esta entidad me responde que “está atenta a la programación de una mesa de trabajo con la autoridad ambiental”. Ojalá se pongan de acuerdo y hagan lo que les corresponde a ver si logramos alguna mejora en nuestra calidad de vida aunque sea en este tema que parece sencillo de atacar con controles periódicos. Gracias.

Wilson Vásquez

Ing. Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga

Algo importante sobre las ciclovías:

También los bumangueses con nuestros carros particulares, los motociclistas, los taxis y los transeúntes le pedimos el favor que en adelante, y con la colaboración de un grupo de obreros, procedan a quitar las ciclovías de los puestos que son quizá las mejores vías de Bucaramanga y con su colaboración, sean trasladadas de Papi Quiero Piña a Piedecuesta, le haga un retorno y así continúen en adelante sus ejercicios físicos, que se llevan a cabo los domingos y días festivos... Entonces con esta gran colaboración de su parte toda la ciudadanía se llenará de una gran satisfacción...

Francisco Afanador Amaya

El Carrasco y reciclaje

Las autoridades del área metropolitana y municipios afectados por la situación del relleno sanitario deben darle prioridad al problema de la disposición de las basuras. Al paso que vamos se elegirán otros Alcaldes y Gobernadores sin que se haya concretado un nuevo lugar de recepción de las mismas y menos un proyecto que recicle los residuos y desechos que se puedan aprovechar, tal y como ya se ha hecho en otros países.

No podemos seguir lanzándonos la pelota, jueguito que inició el gobierno hace siete años, cuando la bola pasó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, dejando sin competencia a la CDMB y a la AMB, para luego de imponer una sanción a la EMAB haber abierto una cantidad de procesos sancionatorios, devuelvan la pelota a la CDMB y a la AMB, dejando de esta forma casi sin efecto la vigilancia y control ejercido al relleno sanitario, ya que estas autoridades deberán retomar las investigaciones, lo cual supone un tiempo de estudio para el conocimiento de las mismas. Esto sin contar el trabajo y tiempo perdido en los pases de pelota hechos a las autoridades judiciales, cuyas decisiones realmente no se han cumplido, no por inoperancia de la Justicia sino por la distorsión de la legalidad que se hace por los interesados en prolongar el partido buscando empate de goles. Así, hasta la fecha no ha sido posible que la bola pase a otra cancha para un nuevo partido, que sería la consecución de un vertedero y una empresa de reciclaje. Hay que destacar el interés del EMPAS y la CDMB por la campaña de sensibilización y pedagogía para que los ciudadanos aprendan a clasificar dentro de las basuras, aquellos desechos y residuos que se pueden aprovechar, como que también puedan usar el código de los colores correspondiente para su clasificación. Pero que esto no sea un nuevo sofisma de distracción y vuelva a “jugar la bolita”, pues una cosa es el sitio donde se puedan verter las basuras y otra su clasificación y aprovechamiento.

Gravísimo sería que Bucaramanga y municipios cercanos tengan que afrontar en el futuro, una epidemia producida por exceso de basuras en las calles, como consecuencia de la ineficiencia de gobierno que puede conducir a investigaciones de carácter penal y disciplinaria.

El Ministerio Público, las Veedurías, los gremios, y la ciudadanía les compete estar atentos al desarrollo de las actividades correspondientes a la solución de este problema que se originó en El Carrasco.

Jorge E Velásquez Reyes