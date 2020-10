¿Porqué los alcaldes no protegen los caminos?

A diario extrañamos la falta de acciones de los sucesivos alcaldes de Barichara respecto de la defensa del camino ancestral que comunica a Barichara con Villanueva, el cual está siendo paulatinamente convertido en carreteable y reducido en sus dimensiones, a favor de intereses particulares corruptos que falsean documentos para aparecer como propietarios de predios creados a su propio nombre y cercados a costa del camino ancestral.

La apropiación del camino y la conversión del mismo en carreteable ocurre sin que los sucesivos alcaldes tomen acciones al respecto, a pesar de sucesivas manifestaciones públicas en defensa de tan valioso patrimonio social y ambiental.

Luis Gabriel Jaramillo F.

En un país decente

Los policías no matan ciudadanos y menos en condición de indefensión de éstos, ni los ciudadanos agreden a la policía. En un país decente, la protesta social es un derecho constitucional y debe ejercerse de manera pacífica y no debe regularse con decretos inicuos. En un país decente se respeta el Estado Social de Derecho. Los Poderes Públicos acatan los fallos y no los discuten por fuera de su órbita constitucional.

En un país decente, no hay masacres ni homicidios selectivos, no hay desplazamientos. En un país decente, el Estado ejerce el monopolio de las armas para garantizar la paz y la seguridad. En un país así, las instituciones cuentan con el respeto y la credibilidad de los ciudadanos.

En un país decente, no se tolera que los líderes sociales sean amenazados y asesinados. En un país decente cada gobierno honra los compromisos del Estado como los acuerdos de paz firmados por otro gobierno. Y no impone “una paz con legalidad” simplemente porque no está de acuerdo con lo pactado.

En un país decente, la oposición se ejerce con argumentos y el gobierno responde a la altura de su derecho. No hay populismos, ni extremismos, ni una polarización crispada por las emociones

En un país decente hay respeto y tolerancia por el otro. La vida es sagrada y así se debe concebir.

En un país decente, todos tiran hacia el mismo lado, buscando el bienestar, progreso y desarrollo de todos. En un país decente, todos los ciudadanos son iguales en deberes y derechos. En un país así, hay justicia para que haya paz.

Dámaso Londoño

Corazón contrito (SONETO)

Ese corazón que mucho sufre, quisiera que no llorara tanto

recoger poco a poco su llanto y echarlo con cuidado en un cofre.

A veces se ve solitario el pobre escondiendo sus contritos lamentos

porque ahí lleva el sufrimiento escondido en el pecho sin lumbre.

Cuánto daría porque dejara de sufrir,

por las calles de la sangre y de la vida y cabizbajo solitario en su aposento.

Quisiera mirarlo de frente, gritar, reír con él, tocarlo a ver si me convida

a jugar una ronda para estar contentos.

Germán Valenzuela S.

Quién financia la minga?

Señor director de la Dian, si como dicen los medios que a Bogotá están llegando 200 chivas y cada viaje a la chiva le pagan $10.000.000; que a esos 20.000 indígenas les pagan a $100.000 diarios para su sustento durante 15 días, más el hospedaje y los gastos de las fiestas ya registradas en los medios, yo pregunto: ¿quién financia esos gastos? Si es Petro, Bolívar o Cepeda, ¿qué investigación le hace la Dian o el CNE a esos cabecillas o grupos políticos? qué control le hacen en sus contabilidades para justificar esos suntuosos gastos en tiempos que no son de campañas? o es financiada con la coca que le venden a las Farc?

Al señor presidente, a la alcaldesa y al comandante de la policía les pregunto: quién cumple, autoriza, o controla la aplicación del decreto nacional que prohíbe las aglomeraciones de más de 50 personas en cualquier parte del país? Para qué las dictan, sino las hacen cumplir? ¿Qué consecuencias traerá la multiplicación del virus por estas manifestaciones?

Hernán Álvarez Rueda