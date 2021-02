Con razón protestan

En días pasados se realizó por parte de los transportadores, especialmente de carga pesada, un bloqueo de la vía Bucaramanga- Barrancabermeja, en protesta por la instalación de un nuevo peaje en el sitio conocido como Lizama. Podría pensarse que este impuesto se justifica por la construcción de la doble calzada en el trayecto indicado. Sin embargo, debemos considerar que en un tramo tan corto de 100 kilómetros resulta demasiado oneroso el pago de dos impuestos de esta naturaleza, máxime si se tiene en cuenta que al hacer un recorrido por las vías de Santander se observa que existen no menos de 8 peajes, a saber: Los Curos o Pescadero, Curití, Oiba, El Picacho, Rionegro, El Playón y otro por la carretera panamericana, en los que obviamente se recaudan diariamente muchos millones de pesos. Se podría aceptar tanto recaudo impositivo si el estado de las vías fuera excelente y los dineros se destinaran al mantenimiento de las mismas, pero nada más vemos que en un trayecto tan corto como el de Bucaramanga-San Gil, se están empleando hasta cuatro horas, debido al deterioro de la malla asfáltica sin reparación.

Ángel de Jesús Gómez Reyes

El grupo alzado en armas, autodenominado Ejército de Liberación Nacional, E.L.N., solicita que sean vacunados sus integrantes contra el virus del COVID-19 y que su rebaño alcance la inmunidad para ‘erradicar’ o contribuir a ‘erradicar’ el microbio hasta en la manigua colombo-venezolana. Por su filosofía altruista están dispuestos a que la vacunación se haga de manera ‘clandestina’ y, no poner en riesgo a su tropa ni a los vacunadores por algún imprevisto ataque. Los sediciosos deben esperar su turno, someterse a la ‘fila’ y éste demorará, porque sus integrantes son en su mayoría jóvenes y el turno no les corresponde, por no estar en la primera línea de ataque contra el virus.

Los insurrectos reclaman un trato humanitario, tal como ellos lo han revelado al liberar muchos de sus secuestradores a cambio de ‘nada’; si bien es cierto, que han llevado a cabo campañas de vacunación o extorsión a contratistas, ganaderos o empresario, ahora aceptan en ‘contraposición’ la vacuna; o sea, que el que vacuna será vacunado; o se podrá aplicar el adagio popular de que «Quien a hierro mata, a hierro muere».

Renzo Orlando Gutiérrez Rivera

Hace medio siglo atrás ingresaba a la universidad en Bogotá una dupla de bachilleres claverianos llenos de inteligencia y decencia, a saber: Antonio José Acevedo Gómez y Luis Fernando Alarcón Mantilla. Lo cierto es que estos brillantes bachilleres, durante su bachillerato obtuvieron 5 aclamado, en todo: todos los meses, todos los años. PODIUM! (la máxima calificación era 5).

Su disciplina, orden y método todavía causa admiración. Que sirva esta nota para que el Ministerio de Educación de Colombia promueva una campaña estudiantil para aumentar esta inusual y extraordinaria riqueza de brillantes jóvenes estudiantes, ante el facilismo que hoy día se hace, teniendo todo al alcance tecnológico para lograrlo. Vale la pena.

Pablo Emiro Corzo Acevedo

Queremos escuchar nuevamente el galope de los caballos andaluces por sus calles estrechas, oír el relinchar de sus recuerdos estrellándose con los atardeceres.

Queremos volver a vivir las historias de amor que se sucedían en tus balcones a la luz de los candiles y recoger las lágrimas caídas de los enamorados olvidados.

Queremos escuchar la lluvia cargada de momentos que se llevó consigo el pasado, el presente y el futuro de tu historia.

Dejándote suspendida en el tiempo.

Queremos escuchar el tañer de las campanas, convocando al pueblo al nacimiento de sus esperanzas y al entierro de sus pesadillas.

Queremos un Girón altivo y señorial que porte con orgullo sus blasones, que su historia se esparza por el tiempo mientras contemplamos en silencio sus sueños.

Claudio Gómez Ortiz