Un deber social vacunarse

Mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. En caso de no vacunarnos estamos afectando los derechos a vivir de toda la comunidad. Es muy fácil negarse a vacunarse cuando la muerte no ha tocado a la puerta de su casa. Como dicen los estadígrafos, un muerto es una tragedia y un millón de muertos no es más que un dato estadístico. Porque desgraciadamente nosotros los humanos hasta de los muertos nos acostumbramos. Por eso, la persona que no se quiere vacunar se le deben imponer prohibiciones severas, ya sea el ingreso a sitios públicos o al trabajo. No hay derecho de que en muchos países se están muriendo las personas por falta de vacunas y acá nos morimos porque no se quieren vacunar. Lo grave es que muere no solo el que no se vacuna, sino que con su irresponsabilidad infectan y matan a los que quieren vivir, con un ítem más grave que en los no vacunados mutará el virus creando el día de mañana cepas que las vacunas actuales no podrían controlar. Los que no se quieren vacunar serán mil veces irresponsables, sus ojos se llenarán de lágrimas cuando con su actuar enterrarán a los que más aman, empezando por ti mismo y solo te llorarán los necios que morirán contigo e irán detrás al cementerio.

Claudio Gómez Ortiz

Preocupante

Intolerancia, agresividad, informalidad, criminalidad, inseguridad, impera en Bucaramanga como en todo el territorio nacional. Algunas autoridades se ufanan con estadísticas que no corresponden a la realidad diciendo que la criminalidad bajó en el 2020, que aumentó el empleo y el emprendimiento.

Lógico y razonable que por efecto del aislamiento, bajaron los índices de homicidios, hurtos y demás delitos que se cometen en las calles, pero aumentaron las infracciones a las normas penales y de convivencia al interior de los hogares.

La salud, la armonía, la unidad y la estabilidad familiar se afectaron en la pandemia, especialmente la salud física y mental de los niños. No ha sido fácil convertir los hogares, especialmente aquellos de áreas reducidas, en oficinas de trabajo y aulas de clases. Gobernantes y legisladores están preocupados por su imagen y la clientela política, sin ejecutar las acciones correspondientes en época de crisis.

Empleo, educación, salud, seguridad y el impulso de Colombia Agrícola con apertura de vías hacia el campo, es la prioridad. Reforma electoral, tributaria, de Justicia, el negocio de las vacunas y aumento de periodos, no son de interés general.

Amanecerá y veremos cuáles serán los resultados de las próximas elecciones, si los jóvenes y la masa abstencionista se les ocurre votar en blanco para no caer en manos del “comunismo”.

Jorge E. Velásquez Reyes

Y de la vacunas qué...

Dice el adagio popular “que no rajamos ni prestamos el hacha” y eso nos está sucediendo con lo tanto machacado sobre la vacunación. Al inicio de este semestre se colocaba en tela de juicio que el Gobierno Nacional tuviese las vacunas este año y fuera de eso que se ejecutara el Plan Nacional de Vacunación, lo que significa, juzgar sin razón y desacreditar de corazón; ahora que se logra, no asistimos a vacunarnos, claro hay algo, hay que culpar al Gobierno.

Igual pasa con las protestas en sus marchas pacíficas, son buenas hasta que aparecen los desadaptados, bandidos e inician los robos y daños a nuestras estructuras de salud, transporte, sin tener en cuenta que al destruir portales y buses están atacando a la población más necesitada de estos servicios, los colombianos de a pie tenemos pavor ante estas actuaciones terroristas. Lo más grave, exigen al Gobierno Nacional la protección de los negocios y casas de familia y nuestra humanidad, pero por otro lado, se quiere que no se controle con las fuerzas militares y de policía, entonces en que quedemos a la deriva con estos terroristas y pare de contar. Pero hay algo, no todo lo podemos solucionar con las fuerzas del Gobierno y Policía, aunque nuestras leyes son extremadamente garantistas y se aplican con rigor a quienes luchan por los ciudadanos. Con todo esto, debemos trabajar con fuerza para denunciar a estos terroristas que ahora disfrazados, los llaman vándalos. Debemos seguir creyendo y apoyando a nuestra institucionalidad.

Diego Serrano Acevedo