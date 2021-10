El espejo de la corrupción plasmada en el metro de Bogotá

Es insólito y desconcertante ver la demolición en pleno siglo 21 de un edificio de tan solo 6 pisos por tres operarios que han gastado una semana para a base de “porras” tumbar un metro en todo su alrededor, es decir, para tumbarlo todo durarán unos 10-12 meses, cuando la tecnología hoy por medio de “una implosión lo puede hacer en dos o tres segundos”, así las cosas, ¿cuántos años irá a durar la demolición de las miles de edificaciones que deberán tumbar de casas y edificios en los 24 kilómetros de recorrido? es decir, ya se ve que pasará lo mismo que pasó con el túnel de La Línea que aún después de 50 años no lo han terminado y por tanto no valdrá 15 billones sino unos 30 billones más, pero lo más insólito, es ver al ministro de Defensa oponerse al desarrollo de la obra; señor Presidente, no permita que un simple funcionario acabe con la poca imagen positiva de su gobierno, ¿o es la cabeza del ministro o es el metro? ¿para tal vez, la única capital del mundo donde no hay este medio de transporte masivo?

Hernán Alvarez Rueda

El desafuero del siglo

Ahora tendrá que caer la Alcaldesa de Bogotá, eso es un flagrante abuso de autoridad; ni con la Patria ni con su historia podrá jugar y seguir jugando abusivamente: Mañana tumbará la Casa del Florero, demolerá el Puente de Boyacá; tumbará la estatua de Bolívar de la misma Plaza de Bolívar y le cambiará el nombre por el de cualquier mamerto o por el suyo propio; y si la dejamos continúa la venta de la República de Colombia al mejor postor para continuar la maldita obra de Sanhampa. Esto tiene correctivos y el primero para empezar, su destitución. Señor Presidente, en sus manos está. Segundo, se deberá reconstruir y lo más seguro es que cabe en su mismo sitio y con presupuesto del bolsillo de quien abusó de su poder para demolerlo, no del Ministerio de Defensa...

Fabio A. Ribero Uribe

Jueces y la seguridad

Hace algunos años se entronizó y se ha hecho costumbre en el país por parte de las cabezas del ejecutivo, del legislativo y órganos de control, irrespetar a los Jueces (entiéndase igualmente magistrados) y en consecuencia culpar a la Justicia de la inseguridad y todos los males incluida la corrupción que brota a lo largo y ancho del país. En forma cínica, dejando de lado su dignidad y olvidándose de la Constitución y la ley, lanzan opiniones como cualquier vecino de tienda, sin ruborizarse siquiera. Así como justifican sus actuaciones, puerilmente indicando que anteriores funcionarios lo han hecho así o en peores condiciones. De tal forma que la ciudadanía no respeta a ninguna autoridad, porque además todas nuestras instituciones han sido permeadas por la corrupción perdiendo así credibilidad. Las declaraciones de la Alcaldesa de Bogotá dejó en la incertidumbre a muchos de sus seguidores quienes estaban seguros que se trataba de una líder que tenía conciencia y conocimiento de la estructura del Estado. Expresar con relación a la inseguridad de la capital que “si aquí la justicia no se pone de lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad va a ser muy difícil recuperar la seguridad”, muestra claramente su ignorancia acerca de las funciones que tiene la rama judicial y especialmente acerca del papel que le corresponde desempeñar a un Juez de la República en una democracia y más concretamente en un Estado Social de Derecho. Desconoce el norte de los derechos fundamentales y se suma a la jauría- que estuvo en contra de la consulta anticorrupción- porque son estos los que claman en época pre-electoral con base a miedo a la inseguridad que debemos desvertebrar la Justicia por ser la culpable de todos los males del país. El Presidente del Tribunal Superior de Bogotá dio claras explicaciones sobre el porqué en muchas ocasiones el Juez de Garantías tiene que dejar libre a personas que son capturadas con violación al debido proceso. Ya es hora que los colombianos accedan al conocimiento de la estructura del Estado, para que no se entretengan con el espectáculo de la Justicia, auspiciado por quienes se quieren mantener en el poder manipulándola, mientras de dejan de lado las soluciones a la pobreza, desigualdad, educación, familia disfuncional, salud, criminalidad, que son los verdaderos causantes de la inseguridad.

Jorge E. Velásquez Reyes