Llegó la vacuna

La anhelada vacuna para el Covid ha llegado y hay esperanza para salir de esta fatal pandemia. El estado garantiza que será gratis, pero habrá un orden (primero el sector salud) y esto retrasará la vacunación varios meses. Es posible que instituciones privadas ofrezcan vacunar y las personas están en su derecho de tomar este servicio. Pero es muy importante que las autoridades de sanidad ejerzan el más estricto control para evitar el ingreso de “vacunas falsas” pues los colombianos somos campeones en eso y aprovechando la angustia, aparecerá el pícaro que se quiere enriquecer ofreciendo productos traídos de distintos países. Una vacuna falsa es una peligrosa estafa que pone en grave riesgo la salud. Desde ya debería establecerse un severo castigo para quien se atreva a delinquir con este tema.

Enrique Rueda Pinilla

Crónica de una elección anunciada

La elección del encargado de la moral administrativa en la ciudad de Bucaramanga no sale de las mañas politiqueras resabiadas. Se anunciaba con júbilo que el concurso amañado dejado en la puerta del horno por la mesa directiva anterior, había sido “tumbado” por los verdes. Ahora la ciudadanía estaría tranquila, porque se acabarían las mañas en la elección del personero; pero esto no fue así, la coalición mayoritaria del supuesto y renovado concejo, decidió elegir una de sus fichas, para que a cambio les dejara poner sus cuotas burocráticas. El nuevo concejo aprovechó esta papayita y celebró un concurso sin ton ni son, para encargar a la personera designada. Concurso de muchas dudas en la elección, no se tuvo en cuenta el mérito y, en cambio, se escogió a dedo a “la designada”. Acto seguido la mesa directiva del Concejo, genera polémica por la escogencia de un centro universitario costeño que brilló por su desordenada forma de realizar las pruebas para elegir al personero; entre otras, porque olvidaron que debían incluir dentro de las hojas de respuestas la letra D, pero gracias a que 290 concursantes se percataron de tal descuido, el Presidente del concejo, declaró nulas las pruebas. Para rescatar del error a la universidad costeña, citó nuevamente, donde ¡oh sorpresa!, aparecen 30% menos concursantes que en la primera ocasión. Ante la falta de transparencia, los concursantes indicaron que las preguntas nuevamente estaban referidas para elegir a un personero de un municipio diferente a Bucaramanga; también señalaron que solo de 70 preguntas eran de conocimientos y 170 preguntas eran de “aptitudes comportamentales”; con esto, queda claro que los psicólogos del gran centro de pensamiento costeño, serán quienes tendrán la varita mágica para escoger mediante valoración subjetiva al próximo personero monigote de la coalición mayoritaria.

Yely Andrea Gómez P. - Veeduría de la Moral y la decencia

Cierre de negocios, almacenes y tiendas

Lamentable, que buena cantidad de comerciantes hayan optado por el cierre de negocios, ante el funesto descalabro del COVID 19, lo vemos en Bogotá, lo notamos en Barranquilla, lo mismo Cali, Bucaramanga y el resto de país. En los pueblos el problema es más benévolo en atención a que muchos comerciantes son dueños del local, o no pagan empleados, o los impuestos son bajos o qué sé yo, las ventas tienen una cifra sostenida aún en momentos críticos como los de ahora. Pero aquí, me detengo en la terminación del mega almacén LEO de propiedad de los hermanos Rodríguez, conozco mucho a Guillermo porque fui su profesor en la universidad, un estudioso y aventajado alumno, comprometido como el que más en el estudio y amante de su profesión, que lo demostró en el ejercicio de su tarea de administrar con sus hermanos el almacén que ahora cierra sus puertas, donde podíamos adquirir gran variedad de música colombiana y latinoamericana con sus mejores intérpretes. También podíamos adquirir boletas para los diferentes actos culturales y conciertos que se presentaban en la ciudad. Qué pesar que almacenes tan queridos por los bumangueses tengan que desaparecer.

Julio Valdivieso Torres