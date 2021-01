Salario Congresistas

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano, explicó que el aumento del 5,12% para los congresistas corresponde al año 2020 y que el aumento es menor al 6% del salario mínimo aprobado para el mismo período, aclarando que este aumento no se había efectuado. Si esto es así, nuestros honorables congresistas están recibiendo un retroactivo de $168.000.000.00, correspondiente al aumento de $1.676.000.00 por doce meses del período de enero a diciembre del 2020. Esta explicación, que además de ser preocupante por el altísimo incremento en el gasto oficial, del año más difícil en mucho tiempo debido a la pandemia, deja entrever que pronto vendrá un nuevo aumento correspondiente al 2021. Pero hay algo en esa explicación con la que el señor Molano trata de justificar el aumento salarial, comparando el 5,12% para el salario de los congresistas con el aumento del 6% en el salario mínimo, es acaso, punto de comparación, un aumento mensual del 5,12%, para un funcionario que gana $32.000.000,00, con un 6% para otro que gana solo $800.000.00. Con razón dicen que las comparaciones son odiosas.

Sumado a esto, valdría la pena analizar que en la Constitución del 91 se cometió un grave error al darle carácter de obligatoriedad al ajuste salarial de los servidores del Estado. Era obvio que la Constitución tenía que fijar a ¿quién?, ¿cuándo? y ¿cómo?, haría los ajustes, era necesario hacerlo, para evitar un caos institucional. Sin embargo, al redactar el artículo de ley, no debieron crearle al Estado una obligación, porque no todos los años el Estado está en condiciones económicas para hacerlo, un año como el 2020 así lo confirma. Qué sentirá un ciudadano de a pie, sobre todo en estos días de cuarentena, con uno o varios de los miembros de su familia dejando de recibir ingresos y otros con variaciones significativas en ellos. Ver a nuestros dirigentes discutiendo por si suben $17.000 o $20.000 pesos y, además, escuchar a un congresista que tuvo la osadía de decir que con lo que ganaba ya no le alcanzaba para vivir. Con esto, sería interesante proponerle cambiar de roles así fuera por una semana, esto no solo se trata de números, se trata de supervivencia.

Héctor Gómez Lizarazo

El coreano Bell Park

Este señor que hace pocos años reside en Bucaramanga muestra conocimiento como funcionario que fue en COREA DEL SUR / SEÚL director de algo parecido a nuestra cámara de comercio, conoce los intríngulis de ese país y tiene buenas intenciones para ayudar a nuestro país y departamento. ¿Por qué no está en primera fila en la delegación del presidente Duque en la visita próxima a dicho País y ciudad?

Que bajen un lagarto de los tantos que habrá ya ubicados y lo pongan a él. Debe ser campaña de nuestros honorables senadores, representantes, gobernador, alcalde de Bucaramanga, etc.

Aleida Morales

Cuanto antes, mejor

Están en mora las autoridades de tránsito metropolitanas, implementar y habilitar cámaras de vigilancia y control vehicular, en los cruces viales, donde hay semáforos.

Primero fueron las motocicletas y bicicletas, después los taxis y recientemente, como el mal ejemplo cunde, vehículos particulares, que no respetan que los semáforos se encuentren en rojo y ante la falta de controles, les parece lo más sencillo posible, infringir la norma.

Tal vez la sanción más dolorosa es que le llegue a la residencia el comparendo de la infracción, acompañado de una cuenta de cobro por un salario mínimo mensual y cuyo recaudo debería ser para el mantenimiento de la malla vial que presente riesgos de accidentabilidad. “El que no aprende con amor, aprende con dolor”.

No sobra decir, que además las cámaras pueden prestar el servicio para la seguridad ciudadana también.

Pedro Julio Solano Osorio