Odioso invento para Girón

La prensa informó que se pensaba construir en el parque del pueblo, que es monumento nacional, una cancha de basquetbol, no puede haber una torpeza igual. Se trata de conservar la villa como era en el Siglo XVI–XVII y no volverlo, lo que nunca ha sido; ya otro alcalde pensaba poner en el parque un teatro desarmable, a otros se les ha ocurrido un montón de cosas, pero en vez de crearle al pueblo veinticinco secretarías, se me ocurre que le hagan la más esperada de las obras, cual es la planta de tratamiento para la limpieza del río, con ello se recuperaría este afluente, que en los días de ayer fue la mayor riqueza con la explotación del oro, y otra renta adicional el turismo, que antes llenaba los fines de semana todos los lugares de baño, dándole al pueblo un principado turístico en Santander, pues cuando no se hablaba de esta industria, ya Girón recibía sumas muy grandes por cuenta de los visitantes, amén del dinero que le llegaba por los sacadores de oro. Ahora que todos estamos tan interesados en el calentamiento global, le vendría muy bien recuperar ese recurso hídrico y que no siga enfermando a la gente con las aguas contaminadas.

Julio Valdivieso Torres

Donald Trump vencerá

Sobre su editorial del 8 de enero de 2021, quiero decirle primero que el presidente Trump no incitó a la violencia, esa marcha fue infiltrada por la Antifa y otros grupos radicales de ultra izquierda que irrumpieron en el Capitolio, esos medios y su credibilidad caerán, son parte del estado profundo, el paso de Trump no ha sido tortuoso ni escandaloso, como se ve que no tiene ni idea de quién es él, al contrario, a él le han fabricado noticias falsas los medios tendenciosos y engañosos de TV, prensa y radio, que están entrando en fase terminal, el presidente no es la causa o el origen de la división, sino la alta corrupción de muchos funcionarios no solo demócratas sino también algunos republicanos, es el presidente más capaz de responder a su alta responsabilidad como tal, sino que lo digan los 75’000.000 de personas que votaron por él, sin contar con el gran número de votos que le robaron las máquinas de ‘smarmátic dominion’ y que se los traspasaron a Biden mediante un algoritmo, el mundo ya no come cuento de los medios oficiales, el mundo ha despertado.

Luis A. Cárdenas Fontecha

Más prevención, menos preocupación

En Colombia, nos hemos venido acostumbrando alardear de las estadísticas y de las cifras en porcentajes, cuando se analiza un fenómeno social y valga la pena recalcar, que la pandemia del COVID-19 con todas sus funestas consecuencias, no ha sido la excepción. Aunque este sistema de estandarizar encuestas y cuantificar daños y sobre todo, rendir informes exactos; es algo muy productivo para las firmas que lo realizan. También es cierto que estos resultados en nada contribuyen a que la ciudadanía se concientice.

Existe un distanciamiento enorme entre las noticias que a diario se conocen sobre el covid en los medios hablados y escritos, y lo que la realidad del común de los ciudadanos se enfrenta a diario en las calles, casi nulo, o sin efecto es el resultado de este proyecto de comunicación en los entes más pobres del país, que no creen, dudan y también tiene como objetivo principal trabajar y conseguir el diario. Sin embargo, creo no equivocarme, ha faltado una fortaleza en el Gobierno Nacional, y en este caso municipal y departamental, para impulsar con más ahínco la prevención, un plan de apoyo basado en el perifoneo diario en las calles, parques, avenidas, plazas, barrios, etc., que esté acompañado con la entrega masiva de kits de bioseguridad con guantes, tapabocas, alcohol, y sobre con todo actividades lúdicas que impulsen la prevención. Utilizando un plan de prevención excelente tendríamos la oportunidad de darle trabajo a miles de profesionales que están en vacancia y de paso disminuir el contagio. Claro, esta noble idea debería ir acompañada del visto bueno del gerente de la pandemia. “Obras son amores y no buenas razones”. Señor Alcalde, señor Gobernador y secretarios de salud del despacho.

José Alejandro Centeno A.