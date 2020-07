No más violencia hacia los animales

No entiendo cómo es que aún no es posible se aplique verdaderamente la ley contra el maltrato animal, con tantos malos ejemplos que vemos a diario.

Hombres malandros, sin sensibilidad, que son capaces de esto y cualquier cosa, deben castigarse severamente y no permitir que esta ley sea tan solo un adorno. Queremos que se haga valer el derecho en defensa de los inocentes animalitos y al mismo tiempo enseñemos a los niños el amor y el respeto hacia estos valiosos seres del mundo, formemos gente con amor y de bien para la humanidad.

Sabemos que hay humanos que son atacados por los animales, como los niños por ejemplo, pero ha sido descuido de sus padres, porque no les infunden el respeto y hay que estar pendientes con responsabilidad. Si hay animales agresivos es porque también los humanos los atacan o no los educan con amor y sociabilidad.

El amor de un buen animal, de una mascota hacia un humano, es incondicional. Miremos cómo cuidan a sus cachorros, que ojalá no tuvieran la desdicha de venir a este mundo. Cómo hace falta una mano dura y limpia de corrupción que haga valer la ley hacia el respeto animal, y que se vea ese brillo de justicia y ejemplaridad.

Quien no tiene un buen corazón nada lo puede conmover, nada le produce dolor, tienen tan malos sentimientos

Por favor padres, familias, críen a seres humanos con amor para que luego no veamos reflejos tan lamentables que ojalá logren ser duramente castigados.

Marina Cortés de Plata

La vejez

Bucaramanga es la ciudad perfecta para los viejitos y viejitas: No es fría, ni caliente. Es la ciudad amable, si por amabilidad entendemos no darle un empujón a la persona que nos está obstaculizando el paso. Acá no se respeta a los ancianos, so pretexto de no hacernos sentir más viejos.

En mis tiempos nos hacían respetar a los viejitos, que en ese entonces eran las personas mayores de 30 años. Hoy no hay regla establecida para tratarnos. Lo hacen de tú a tú, o de ‘mano’, ‘mana’ y si algún niño trata de respetar a los mayores, se les reprocha para que no nos hagan sentir más viejos. “Un viejo es dos veces niño”, Shakespeare.

Graciela de Salcedo

Nueva versión de la reina

Qué difícil es para una mujer bella, superar un defecto físico, pero su majestad Daniela Álvarez, Señorita Colombia 2011, nos dio la más elocuente lección de humildad y fortaleza que jamás yo haya visto. Por un problema, la pequeña masa que tenía en su abdomen, el asunto pasó a mayores transformándose en isquemia, y vayamos a ver que los médicos tratantes optaron por la amputación de media pierna izquierda, a una bellísima dama que, además de ser la más linda del país, es bailadora de champeta o bachata, deportista y que se yo más cosas. Pero ella parece que por su estructura moral no la doblega nada, ya que su lema es: “pies para que quiero, si tengo alas para volar”, muy pocas personas ante el infortunio pueden tener semejante respuesta y a Daniela parece que no la tumba nada, y aun faltándole una partecita de su magnífica anatomía, a ella digo, nada le importa. Esta falencia que lejos de derrumbarla la mantiene erguida en pie, entre la multitud de personas que le comen al miedo. Daniela de por sí, ya es una institución que está haciendo planes para su hermosísima vida futura en compañía de Dios para así dar una lección existencial a miles de congéneres.

Julio Valdivieso Torres

Boomerang

Los comerciantes organizados ven amenazadas sus ganancias, sus balances, sus ingresos por la competencia desleal de miles de vendedores ambulantes, que se toman el espacio público, que ponen negocios en andenes y avenidas; que ironía, ahora, en tiempo de pandemia, una buena parte de los organizados restaurantes usarán parques, andenes y glorietas para allí sentar a sus comensales y así, sobrevivir y alcanzar el sustento diario. Todo lo que sube, puede bajar y, lo qué ayer fue asco, hoy puede ser comida.

Renzo Orlando

Gutiérrez Rivera