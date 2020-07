Abuelitos

Calificativo dado por el Presidente Duque a quienes superamos la barrera de los 70, termino algo insignificante, poca cosa; que tal llamarlo “Presidentico”? ¿si me llamara Hércules, cual sería mi diminutivo? Tal vez no quiso ofendernos, pero es cierto.

No gana nada encerrándonos.

Parodiando diríamos: “que linda que está la luna, hermosa como una fruta, si se llegara a caer, que golpe tan arrecho”, no rima, preguntan; es cierto, respondo.

Ráfael Uscátegui Durán

América Latina y la pandemia

El momento histórico que vive nuestra región por cuenta del coronavirus no tiene antecedentes, y no solo en el aspecto sanitario sino, principalmente en el impacto económico y social.

Así las cosas, es absurdo que se siga actuando bajo los mismos parámetros, leyes y reglas de antes de la crisis actual. Es el momento de hacer borrón y cuenta nueva en muchos aspectos de la vida económica de Colombia en particular, y de toda América latina en general. Es hora de decir, TODOS UNIDOS basta a la extorción legal del FMI y de la banca internacional, de pedir una condonación de la deuda pública externa y de poner en cintura la voracidad de nuestros usureros bancos públicos y privados.

Tanto los Gobiernos como las personas naturales o jurídicas llegaron al tope de su capacidad de pago de deuda e intereses, de tal forma que las palabras de moda son quiebra, bancarrota, moratoria, impuestos etcétera. ya no damos más con los chupasangres del inclemente sistema financiero mundial, y el momento es propicio para un cambio que genere bienestar y desarrollo para una región endeudada hasta la médula, y que sacrifica la mayor parte de sus presupuestos para el servicio de la deuda.

Pedro José Pinilla O.

Los muertos se olvidarán, pero la ruina no

El desafío más grande que la humanidad ha tenido es la pandemia del Covid, y será difícil de superar en años porque el virus permanecerá, mutará y evadirá las defensas del cuerpo y las armas de la ciencia.

Está causando gran daño, muertes, terror, angustia y ruina económica con consecuencias a todo nivel.

Destruirá familias, empleo, producción, y afectará el bienestar a todo nivel.

Algunos intentan sacar provecho económico y político y lo pueden lograr, pues los muertos se olvidarán, pero la ruina y la severa afectación de todo el tejido social quedará y en años no se logrará recuperar.

La humanidad cambiará temporalmente pero después volverá a ser igual que antes hasta la siguiente desgracia.

Enrique Rueda Pinilla

James Rodríguez

Ha sido el jugador más destacado en la historia del futbol colombiano. Conociendo nuestra idiosincrasia me imagino lo que tuvo que sufrir desde niño, no solo por el hecho de haber sido abandonado por su padre sino por su dificultad para hablar. Lo que acabó de hacer en el Real Madrid, rebelársele a su técnico , ha debido hacerlo hace tiempo. James ha sido humillado, desperdiciado y menospreciado por Zidane y Florentino lo ha permitido...la estrella en este momento del Real es Eden Hazard, que permanentemente se lo pasa entre “algodones”. Aquí está la comparación de las primeras temporadas de los dos: James jugo 29 partidos hizo 13 goles y 13 asistencias; Hazard 14 partidos: 1 gol y una asistencia. Por último, James hizo, a los 24 años, lo que no pudieron hacer ni Mesi ni Cristiano y menos Maradona: ser goleador de un mundial, con el mejor gol incluido, y no fue jugando con Brasil, ni Alemania, ni Argentina, sino con Colombia. Creo que en la historia del Real Madrid es el único jugador que ha sido goleador de un mundial, pero James lleva tres pecados en el fútbol europeo: ser tartamudo, ser colombiano y ser noble.

Carlos José Quijano M.