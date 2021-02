El drama de inmigrantes

Detrás de cada inmigrante hay un sin número de hechos que en la mayoría de los casos, solo los conocen quien los viven. Dejar su familia, su terruño, sus amigos, sus compañeros de toda la vida para irse por caminos desconocidos en busca de un horizonte incierto y sin más aliciente que la esperanza de conseguir un mejor futuro, y tal vez poder ayudar a los suyos, es bastante arriesgado y que no todo ser está dispuesto a realizar. Se argumenta que las circunstancias que conviven los hacen tomar ese difícil camino, en el que nada se tiene seguro y la posibilidad de éxito son demasiado escasas. Lo único seguro es la decisión de partir y una vez lejos de suyos van a sufrir la satanización de la gran mayoría de ciudadanos del mundo que creen que todos los seres humanos tienen la obligación que aprender a luchar, en su tierra, por su progreso y el de su país.

José Antonio Roa Ortiz

Aproximación a Alejandro Galvis Ramírez

Lo recuerdo como si fuera hoy, estaba yo en la puerta de Vanguardia Liberal pues iba a llevar un artículo, cuando apareció Alejandro, yo ya me había encontrado con otro amigo nuestro, conversamos los tres unos minutos y cuando se iba a despedir, Alejandro mi dijo: ¿Julio, puedes venir a mi oficina mañana a las 5:30? Respondí si, por supuesto aquí estaré. En efecto cumplí la cita y vine. El amigo advirtió mi presencia y salió a la sala de espera, con un saludo y abrazo entramos a su despacho. Conversamos largo al calor de unos tintos, me comento que dentro del esquema que se inició queremos seguir contando con tu valiosa colaboración. Nos despedimos y me fui. A los ocho días me llegó una carta firmada por él como director y gerente, fechada en septiembre 16 de 1986, en la cual entre varias cosas me decía: “tenemos el gusto de comunicarle que desde ahora se encuentra separado su espacio para una columna semanal que aparecerá todos los martes; así nació mi columna Crónicas en Alpha” que ofició en Vanguardia varios años. Nunca le había solicitado un espacio en su periódico, sin embargo él me trajo, como expresión de gran confianza y amistad. Muy pocas veces nos veíamos, pero cuando lo hacíamos se expresaba en filial afecto de siempre y con un trato espontáneo que dejaba ver la estima y un afecto especial que no se improvisa. La forma como escaló en la vida empresarial fue meteórica, a tal punto que le demostró al doctor Alejandro Galvis Galvis, que un muchacho bailador con espíritu juvenil, puede llevar el timón de tremenda embarcación, volviéndose él alter – ego de su padre, convertido hoy en una leyenda.

Julio Valdivieso Torres

Al señor Isnardo Guarín Gómez.....

Presidente de Espumas Santander.

Hace un tiempo he tenido el deseo de expresar unas palabras para resaltar los méritos que he encontrado en este señor, ahora que está afortunadamente vivo entre nosotros, y no esperar a que no esté en este mundo para entonces mencionar sus cualidades. Señor Isnardo, usted tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho; no tengo ningún interés en decirle esto; aunque he estado en muchos bingos donde usted dona generosos premios siempre y colaborar con nobles causas de caridad. DIOS bendiga su mano generosa y que nunca se apague esa luz...; en la navidad pasada usted llenó de sonrisas a muchos niños pobres lo que me conmovió profundamente y por eso le escribo hoy unas palabras. Las cosas que tenemos DIOS nos la ha prestado para disfrutarlas aquí, porque nada para nosotros es eterno, ni siquiera el dolor o la alegría y aun así seguimos adelante con optimismo... lo más valioso es el legado que dejamos aquí, las buenas obras, que a usted lo han caracterizado y que quedaran grabadas en nuestros corazones hasta el final de esta vida de quienes lo admiramos.

Marina Cortes de Plata

No al desmonte del pico y cédula en el área hasta aplicación de la vacuna

Buenos días de nuevo y me complace tanto la publicación mía ayer hace 8 días, acabo de leer de que el señor alcalde de Bucaramanga quiere desmontar el pico y cédula, no por favor no lo haga sino hasta estar seguros de la efectividad de la vacuna, no es prudente hacerlo, como nos dimos cuenta que en noche buena y año nuevo a fuerza mayor tuvimos que encerrarnos temprano así como puente de reyes, se lo ruego, le sugiero que lea si no vio la carta que salió publicada en la edición del 25 de enero y lo discuta con el presidente y le enseñe mi publicación.

Favio Beltran