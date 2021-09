Dr. Miguel Ángel Moreno, alcalde de Floridablanca

Quienes estamos perjudicados en la cuadra alrededor del estadio Álvaro Gómez Hurtado, por la forma en que está la carretera y que incluye el puente, le sugerimos le ordene a Infraestructura y Planeación que nos la reformen trayendo un tractor, un pisón, para que le dé estabilidad, y la pavimente un tramo de 200 metros arriba del puente. Consideramos que la que bordea la antigua plaza de toros, aunque sea la arregle primero con el tractor para que por ella, en primera instancia, el tránsito vehicular de la autopista hasta Altos de Oriente sea utilizada. Nosotros que anualmente le cancelamos los impuestos cumplidamente quedamos satisfechos.

Luis Francisco Afanador

Un joven asesinado

Escueto, así leemos casi a diario la noticia judicial en Vanguardia. Un joven asesinado, soltero o casado, con antecedentes o sin ellos, pero asesinado. Un joven cuya llama se apaga una vez encendida. Un joven marginado. Asesinado. Se mueven los futuros jóvenes muertos en barrios con pandillas, con fronteras invisibles. Jóvenes asesinados en un entorno sin Dios ni ley.

Un joven asesinado por deudas, por liebres, por microtráfico, por celos, por intolerancia, pero asesinado. Un joven que muere sin sentido. Una bala perdida, un cuchillo, un acto de un sicario dejan un joven asesinado. Esas calles marginadas, pobres, ven casi a diario como se desgonzan los jóvenes sobre su propia sangre. Una población marginada, invisibilizada que siempre es considerada peligrosa. A donde la ley se recibe a piedra a plomo o a cuchillo. La ley de la selva en el corazón de una ciudad violenta.

“Por algo sería”, es la justificación que encontramos para explicar la muerte de esos jóvenes. ¿Y si no? Si simplemente hemos perdido todo sentido de solidaridad social? ¿Y si para la policía un joven asesinado en las comunas es un problema? ¿Y si estamos tan enfermos de violencia que estas muertes no nos duelen? La Ciudad Bonita, la cordial, la de los parques, amanece cada día un joven asesinado, sin dolientes o sin ellos, de aquí o de otra parte, pero en nuestras barriadas. La luz de muchos días se apaga abruptamente con el sonido de un disparo, con una puñalada certera en el cuello o el corazón. Un joven asesinado que sumado a otros no es un problema sino una estadística. Entretanto, la ciudad avanza, progresa, se desarrolla frenéticamente, con tanto ruido que no se oyen los estertores de los jóvenes asesinados.

Dámaso Londoño

Aumentan las trabas en las EPS

Ahora los pacientes están sometidos al escalamiento en los servicios. Aunque parezca increíble resulta que en las Entidades Promotoras de Salud en Colombia, ahora aumentaron las trabas en la atención de los pacientes y esta situación es mucho más lamentable para personas mayores de 70 años y con graves afectaciones en su salud, como problemas cardíacos, cáncer, vértigo, etc.

Las EPS campeonas en trabas, según pude constatar en mi grupo familiar y con amigos y allegados, son Famisanar y la Nueva EPS.

Primero que todo, a los pacientes que no han resultado afectados por el virus chino, en las referidas EPS les indican que deben someterse al escalamiento en servicios. Además para la entrega de medicamentos el paciente debe tramitar autorizaciones especiales; las citas médicas con especialistas demoran muchísimo y para lograrlas también se deben conseguir autorizaciones.

Otro hecho lamentable es que en el tiempo de la pandemia las EPS no están entregando los medicamentos a domicilio a personas mayores de 70 años, así se aumentan los peligros de contagio ante las congestiones que por lo general hay en los lugares donde los suministran.

La desidia y negligencia es de marca mayor por el continuo aplazamiento de muchas cirugías y hasta procedimientos quirúrgicos.

Nadie se explica aún las razones para que el Gobierno Nacional y el Congreso no hayan modificado el sistema de atención médica y de salud.

Jorge Giraldo Acevedo