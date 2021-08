Nuestra ciudad...

La doctora Cecilia Reyes de León en su columna ‘Hace 60 años’ se queja del grado de aislamiento en que se encuentra nuestra ciudad capital, la quinta del país, sin vías de comunicación decentes y con las pocas y muy malas que existen, estrechas, no aptas para que circulen por ellas tractomulas y otros vehículos de gran tamaño. La doctora Cecilia, al igual que yo y todos nuestros coterráneos, sabemos cuál es la causa real de esta situación tan particular y deprimente: simple y llanamente se debe a que desde hace mucho tiempo carecemos de dirigentes que se preocupen por los problemas que nos aquejan. Me refiero a “nuestros Representantes y Senadores”, a quienes nadie conoce, a algunos de los cuales solo les interesa atacar al gobierno de turno, torpedear sus propósitos y devengar un sueldo que sobrepasa con creces al del común de los mortales colombianos. Y me atrevo a afirmar lo anterior porque a título de ejemplo le pregunto a todos los santandereanos, quiénes son nuestros Representantes y Senadores, cómo se llaman, qué proyectos de beneficio común para nuestro departamento y ciudad han presentado y, lo mínimo, cuántas veces han intervenido en las sesiones de su respectiva cámara. Tengo la certeza de que no me pueden nombrar a más de uno, porque como lo dije, nadie los conoce. Es que ni siquiera asisten a las sesiones de sus respectivas cámaras, como hemos podido comprobarlo en estos días. Por eso invito a mis coterráneos a que no votemos por los mismos en las próximas elecciones.

Eduardo Rueda Angarita

Los Derechos

Recordamos aquí a Benito Juárez cuando decía “el respeto al derecho ajeno es la paz”. En efecto, la paz se viene a pique en razón de que el derecho ajeno no se respeta y se mira a los demás como si no fueran también elementos de la especie humana. Si el vecino pide respeto, debe estar en capacidad de ofrecer un tratamiento ídem al que está demandando, pero cosa curiosa, se pide mucho a los otros, pero no se da nada a cambio, se trata a punta pies a los semejantes y se muestra extrañeza cuando reaccionan violentamente nuestros hermanos, pues hasta los mismos hijos repiten contra sus padres, en acciones que sobrepasan la caridad y todas las nociones del buen comportamiento. No hay consideración alguna, el trato cruel y las maneras bruscas han hecho carrera en un mundo desafiante, en la demanda de los derechos y no se hace lo mismo con las obligaciones, que están inmersas en el respeto a la ley escrita, que lleva también el derecho natural que es “participación de la ley divina en la criatura racional”. Machacar contra el piso a un hincha no tiene ningún sentido del humanismo y, ocasionarle fractura de cráneo, aquello está fuera de contexto y es una tentativa de homicidio. Esta acción bárbara, ni en las épocas peores de la humanidad. Los fiscales y jueces tienen la palabra.

Julio Valdivieso Torres

El rey Midas y EE.UU.

Midas fue un rey de la mitología griega, tenía la habilidad de convertir en oro todo lo que tocara. La leyenda afirmaba que Midas murió de hambre debido a su extraño poder.

Y Estados Unidos tiene un gobierno que lo que intervienen lo convierten en un infierno.

Afganistán vivía en paz. En 1979 ganó las elecciones Babrak Karmal con ideas socialistas, quien gobernó sin dictadura y en paz los primeros años. Las mujeres tuvieron derechos en muchos aspectos. Pero los gringos crearon y armaron a los talibanes, quienes en la atroz guerra se apoderaron del poder y ahora es un infierno.

En Irak había un dictador, como se les creció, lo bombardearon y lo convirtieron en un infierno.

Libia tenía un dictador, las mujeres tenían derechos, vivían en paz y era el país de África de mejor nivel de vida, pero como no era de su gusto, lo bombardearon y lo convirtieron en un infierno.

Siria era un país que tenía democracia, donde convivían en paz todas las religiones, pero como no se dejaba manipular, con ayuda de la dictadura más sanguinaria vecina, Arabia Saudita, creo y armó a los demonios del estado islámico, y la tienen en ruinas.

Víctor Navarro