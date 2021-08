No más violencia

Colombia atraviesa una situación económica, social y política que está marcando un final; en consecuencia gobierno y ciudadanía deben entender que hay la necesidad de un cambio: que puede ser construido sobre la Constitución del 91 y nuestro sistema legal, acudiendo a lo favorable del sistema capitalista y socialista, sin dogmatismos ni sectarismos.

Estudios diversos incluidos los datos oficiales evidencian desigualdad social, pobreza, carencias educativas, desempleo, una familia en crisis, indisciplina y falta de respeto en la convivencia social, una economía permeada por dineros ilícitos... Las ramas del poder público como también los órganos de control han ido perdiendo autoridad moral y credibilidad. Igual se puede afirmar de la fuerza pública.

Hemos llegado al final de una forma de administrar Estado - que marca la existencia de un comienzo - que nos debe llenar de esperanza en medio de tanto dolor y temor que se ha acrecentado con los efectos de la pandemia y elementos perturbadores de una protesta pacífica que pide a gritos desesperados Justicia Social. Los problemas que afrontamos llevan implícito el factor violencia bien sea física, sicológica, sexual, económica, de género, colectiva, etc.; este elemento está presente en los actos originados por el delincuente común, en los comportamientos corruptos del servidor público y en las actuaciones ilegales del ciudadano.

Necesario es que ciudadanía y gobierno realicen – de verdad- un diálogo nacional permanente en busca de soluciones reales, no con eufemismos. Sería una forma de decir NO MÁS VIOLENCIA, de lo contrario es posible que los ciudadanos que han marchado en busca de soluciones, superen la abstención electoral en las próximas elecciones y el resultado sin que garantice una solución a los problemas, produzca un cambio significativo de liderazgo político, que también se puede dar con el voto en blanco.

Jorge E. Velásquez Reyes

Agradecimiento a la Foscal

Quiero testimoniar a través de Vanguardia mi agradecimiento con la Clínica Foscal y su equipo humano. Padecí recientemente un episodio de desprendimiento total de retina en uno de mis ojos con pérdida completa de la visión; acudí a urgencias de la Foscal donde, sin contar con ningún plan especial de salud, fui atendido con presteza y amabilidad y sometido rápidamente a una exitosa cirugía. La doctora Clara Varón y sus colaboradores tienen manos milagrosas. Dios los bendiga.

Fernando Vásquez Prada

Educación presencial es hoy

La actitud creativa termina con los lamentos las excusas. Es calidad de percepción, acción inteligente que nos permite superar los conflictos con la riqueza de alternativas que nos ofrece cada situación.

La única manera de salir de la ignorancia, pobreza, es mediante los conocimientos que da el ESTUDIO y si nosotros, los padres de familia, nos oponemos a que nuestros hijos vayan al colegio, a aprender, no solo conocimientos, sino vivir en comunidad, aprender a compartir, a expresar, sus sentimientos, ya que algunos niños, no confían siempre en sus padres; en la vida que crie mis hijos, me hacía amiga del mejor amigo de mi hijo, y cuando veía que mi hijo estaba triste o mal, le preguntaba a su amigo y me contaba todo, y así lo pude ayudar.

El gobierno busca que los hijos, nuestra juventud, NO se capaciten lo suficiente para que no puedan competir con los hijos de los que los van a gobernar, y decidir, ya que al no estar capacitados, no podrán decir nada y solo siempre serán unos subordinados. Si seguimos así, el gobierno no tendrá que fundar más universidades, ¿para qué? Si durante el final de la pandemia, no quisimos que asistieran a clases, y preferíamos tenerlos en casa, recibiendo una educación que COLOMBIA no está preparada para dar educación por internet. Lo cual indica que no aspirarán aun educación superior, ya que no estarán listos ni preparados. Tal vez algún día nos prepararemos, pero lo cierto es que NO por ahora. Es urgente que enviemos nuestros hijos a recibir educación presencial, con las medidas de bioseguridad, pero por favor es ahora.

María Eugenia Mantilla