Sarna con gusto, pica pero no mortifica

Desde siempre, ayer hoy y mañana, a nadie le ha gustado pagar impuestos, siempre han existido, siempre se ha protestado por su aplicación o implementación, pero siempre se terminan pagándolos. ¡No hay nada más que hacer! *Poner impuestos es impopular, no poner impuestos es irresponsabilidad*. Desafortunadamente, todos los políticos para triunfar ofrecen no cobrar, no aumentar y si suprimir impuestos, pero cuando llegan al poder se dan cuenta que sin ellos es imposible bien gobernar.

Los gobiernos populista-comunistas-socialista, a los que tanto les ¡tememos y con razón..!, hacen sus campañas prometiendo la abolición de todos los impuestos, prometen a los pobres volverlos ricos, a los trabajadores u obreros, volverlos empresarios, pero cuando llegan al poder, *ojalá eso nunca ocurra aquí* al pobre lo vuelven pordiosero mendigante, los ricos y empresarios se arruinan o huyen, y, el país que pintaban volverían un paraíso resulta un infierno o pocilga. Dejan ahogar al naufrago *país* por salvar el sombrero de la popularidad.

No defiendo a nadie, pero doy éste argumento, los gobiernos o estados viven y necesitan de los impuestos, que son recursos del pueblo, que el estado recauda para ser reinvertidos en el pueblo en: salud, vivienda, vías, educación, seguridad, bienestar, etc, si estos recursos escasean o faltan el estado falla colapsa. Un gobernante serio y responsable debe prever esto y escoger entre dos males, ser impopular poniendo impuestos y salvar el país, o ser irresponsable, no poner impuestos y que el país colapse. Es preferible ser responsable dejando ahogar el sombrero, pero salvar al náufrago, y, no ser irresponsable salvando el sombrero pero dejando ahogar al náufrago,*país*

I.)Ecuación para un buen gobierno y mejor país. 60% buenos ciudadanos + 40% buen presupuesto=100% buen gobierno + cero(%) corrupción.

Amigo compatriota y demócrata.

Augusto José Garcia Rey

Las ambulancias

El domingo 18 de abril al medio día un familiar tuvo un accidente en la calle 45 al pasar la calle, culpa de un motorizado que venía a toda velocidad y no se dio cuenta que la persona pasó la calle porque le dieron el paso los vehículos, fue un accidente brutal aparecieron unas ambulancias que pidieron lo que quisieron para poderlo trasladar a la clínica, sinceramente pregunto quién controla estos vehículos, no tienen ningún elemento de medida de seguridad, sucios, la camilla desbaratada vuelta nada, el conductor ni hablar de lo sucio, nada de llevar uniforme de seguridad, menos el paramédico, le solicitamos que nos llevara a la clínica Chicamocha, el conductor dijo allá no, mejor a la clínica La Merced, le dijimos que allá no y el tipo decía es que los accidentados se llevan es allá, le decíamos que teníamos seguro, pero fuera de tener ese vehículo inmundo de sucio, nos llevó a La Merced otra clínica, con muy poca ayuda profesional, llamamos a un médico amigo para que nos ayudara a que nos lo entregaran, pues él iba muy grave y poco de atención en urgencias. Fueron dos horas perdidas que se hubiera podido morir el herido. Al fin nos dejaron sacarlo pero no nos entregaban los documentos, para poderlo trasladar a la Foscal.

¿Cuándo habrá un control para estas ambulancias que tienen negocio con las clínicas, para llevar heridos de accidentes?, ¿cuándo las pondrán en cintura y que cumplan con las normas de seguridad?, para ellos no existe la pandemia. Todo definitivamente es corrupción, para qué sirve la Secretaría de salud? para nada, puros lagartos mirando qué se les aparece en el camino.

Trinidad Diaz Rueda

Invasión Cicloruta cra 21

Solicito hacer respetar la vida de nosotros los Ciclistas, ya que por toda la carrera 21, desde la calle 56 hasta la calle 5, encontramos predios que invaden siempre durante el día para cargue y descargue motos y toda clase de objetos, por lo cual tenemos que invadir el carril contrario de la carrera 21, o sea, si vamos en sentido Norte Sur, recibimos toda clase de insultos y atropellos e intolerancia, por pedir vía en la ciclorruta.

Jairo Martínez