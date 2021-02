Pésimo servicio...

La alcaldía de Bucaramanga, predica pero no aplica, tiene totalmente prohibido el acceso de público a las oficinas por las dos entradas principales, ¿por qué no funciona allí el pico y cédula con todos los protocolos, como está dispuesto en otros establecimientos públicos? Es imposible hacer algún trámite, si algo se puede hacer es por una ventanilla estrecha, sucia y maloliente, donde solamente atiende una funcionaria que se ausenta hasta media hora para consultar la respuesta que le debe dar al ciudadano solicitante.

Señor alcalde, tenga consideración con el ciudadano que acude a la alcaldía en procura de un servicio, generalmente dando cumplimiento a disposiciones de la misma alcaldía.

En la actualidad es un suplicio tratar de hacer una gestión en esa entidad, qué pésimo servicio.

Pablo Emilio Galvis

Santurbán

Con fines altruistas para nuestra ciudad se inició un programa turístico hacia el páramo de Santurbán y en vez de promover su defensa y protección, el plan trajo como resultado todo lo contrario, debido a las basuras y contaminantes que arrojan los visitantes. Esa es la sociedad incivilizada y mediocre que tenemos, e irónicamente muchos de ellos forman parte de la gente que sale a las calles a exigir que no se explote el oro en esa zona, para mantener virginal nuestra principal fuente de agua. Ahora tenemos además como consecuencia incendios en esa región, gracias a las botellas que arroja la gente, bajo el fuerte sol del verano que nos acompaña.

Siempre he dicho que en Colombia, cuando se habla de programas turísticos, se está hablando es de destrucción. Así sucede en El Rodadero, el Parque Tayrona, Cartagena, Panachi, San Gil etc. Por eso cuando se dice que algunos países europeos nos llevan más de 100 años de civilización, no es una exageración. Todavía actuamos como cavernícolas que no apreciamos el país en que vivimos y que milagrosamente sigue siendo bello.

Orlando Serrano Orejarena

Optimismo y esperanza

Decía San Agustín que “nada más triste que una vida sin esperanza y una esperanza sin fundamento”. En un país como el nuestro, un verdadero filón de noticias desgarradoras, son necesarios el optimismo y la esperanza, para construir un proyecto de vida personal y social.

Pero, el optimismo es pasajero, efímero y desfallece fácilmente. Es que nuestra realidad nos desalienta. Sin embargo, hay que ser optimistas moderados. Cada día perdemos más nuestra fe en las instituciones, nos enteramos de la muerte selectiva de líderes sociales, tenemos pandemia, desempleo, crisis por todas partes como una nave que hace aguas. Es allí donde debemos llenarnos de esperanza y empezar desde nosotros mismos a cambiar. La esperanza nuestra está en un país democrático sostenible en el tiempo, en las reformas estructurales que necesitamos en tantos frentes.

La esperanza no desfallece, muere con nosotros. Por esto, es esencial que no creamos en las profecías del optimismo desbordado que promueven quienes ostentan el poder. Son mentiras disfrazadas de eufemismos. La esperanza nuestra radica en no quedarnos callados, en denunciar los atropellos de toda índole, en no ser indiferentes frente al dolor de patria que sentimos. Los medios de comunicación son imprescindibles en esta tarea. Son un verdadero poder cuando no renuncian a su objetividad e imparcialidad. En toda crisis, como el ave fénix, surge la esperanza con fundamento de trabajar para construir un futuro de oportunidades para todos.

Dámaso Londoño

Denuncia negligencia Vanti, empresa de gas

La empresa Vanti, prestadora del servicio de gas natural, desde el mes de mayo está enviando la invitación para la revisión técnica. Desde el mes de julio de 2020 estoy tramitando la cita y solo hasta el 2 febrero de 2021 asignaron cita para el 6 febrero de 2021, la cual no cumplieron y el día miércoles 10 de febrero llegan a la portería del edificio a suspender el servicio. Situación que no es correcta, ha sido negligencia por parte de la empresa Vanti gas natural.

Somos muchos los usuarios que estamos pasando esta situación.

Carmen Cecilia Orejarena Prada