Tribunal simbólico

de mujeres

No hay derecho que no se tome conciencia sobre la violencia, discriminación y asesinato de mujeres. Las cifras van en aumento en Santander y Colombia, pese a que por su condición de ser humano, creador de vida, amor, ternura, enseñanza, trabajo, sacrificio, etc., digno del mejor de los tratos, ellas deban protestar contra aquellos miserables asesinos y despiadados individuos que les están arrebatando su vida, su dignidad y demás derechos. Sobre todo contra la indolencia del Estado que lo permite, a pesar de existir leyes que prohiben y sancionan el femenicidio, el maltrato a la mujer y su familia.

Tenemos una justicia, una Policía y unos organismos de control inoperantes, que poco hacen para frenar estos atropellos. En estos días salieron a marchar para exigir el respeto de sus garantías constitucionales. Crearon el “Tribunal Simbólico de Mujeres”, para debatir y poner de presente la ineficacia del Estado en la protección de sus derechos. Sesionó este 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la mujer. La Ley 1257/08, entre otras disposiciones, establece acciones para promover, sus derechos humanos, proteger y sancionar a sus infractores. Apoyo su justa lucha. ¡Éxitos!

Manuel García León

El reto de

Donald Trump

Que desafortunado Editorial el del domingo 8 de noviembre de 2020 titulado ‘Joe Biden y el reto de unir a un país’. Claro que el señor Trump no debe reconocer a su antagonista como Presidente de EE UU, porque no ha ganado en franca lid, hubo fraude electoral en al menos cinco Estados. El sí tiene el reto de demostrar el fraude y lo hará, porque tiene muchas pruebas, ¿solo por el prurito de no dividir al país debe concertar con la escandalosa corrupción de las elecciones? Claro que no, tiene todo el derecho de acudir a las acciones legales y demostrar el robo descarado. El Presidente tiene mucha dignidad en hacer lo que hace, ¿usted cree que si no tuviera pruebas se arriesgaría a quedar tan mal ante la opinión pública, su reputación y estima? Desde luego que no, él sabe lo que hace y eso no es dividir, sino actuar correctamente, derrotando ese Estado mentiroso y corrupto. Si usted es una periodista seria y también abogada, debe tener mucha mesura, equilibrio y discernimiento sobre algo que desconoce. Nunca me meto a las redes sociales y ni sé que son, pero sí le digo: que mentirosa y manipulada es la prensa tanto escrita como radial y televisiva, pero la verdad se sabrá.

Luis Alberto Cárdenas

Hermanos venezolanos

Un distinguido columnista de este periódico decía que debemos atender a los migrantes de Venezuela, así como ellos lo hicieron hace años con nosotros, pero quiero aclarar que los colombianos llegaron a ese país a trabajar, no a causar problemas y a recargarse en un sistema de salud en déficit, cometiendo delitos, alquilando niños para la mendicidad y no lo digo yo, lo denunció Jaime Andrés Beltrán, concejal de la ciudad, entonces ha crecido la inseguridad, los colombianos no son flojos para trabajar, aportamos mano de obra, dimos ejemplo en ese país; eso esperamos de ellos, fuerza laboral, honradez y buen comportamiento.

Jairo Fuentes

Engaño

El día sin IVA es el negociado más descarado de favorecimiento a los bancos. Veamos. Si usted compra un televisor de $1’500.000 con una tarjeta del BBVA los intereses son al 27,98%, Falabella el 26,79%, Itau el 25,92%, Bogotá el 23,88% (sin contar los derechos por la tarjeta) Tomemos el más alto. Si lo compra a 36 meses, los interés serían el 83,94%, en los tres años, lo que significa que su televisor le sale por la bobadita de $2’759.000 es decir, que el cuento que es por organización, o por evitar las aglomeraciones, o por la pandemia es puro cuento Chino... lo que significa que la tan esperada “ganga” ofrecida por el gobierno del 19% del IVA no significa nada, es un engaño.

La única y real alternativa en Colombia sería que haya un IVA del 12%, así se evitaría la evasión y se favorecía realmente al consumidor.

Hernán Álvarez Rueda