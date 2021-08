El olvido que seremos

En esta pandemia, donde hemos sacado en alguna persona el lado cruel e inhumano del ser humano, hemos olvidado el saludar, no se necesita que sea de abrazo, ni beso, solo saber que no estamos, solos. A veces, al escuchar un problema podemos salvar una vida, creo que esa es la misión a la cual vinimos, no necesitamos ir al espacio, ser millonarios para ser felices, hay muchos libros que hablan del perdón, de dar, de sonreír, así sea de nuestros errores. Nunca me imaginé que la vida se fuera poco a poco, por una diminuta bacteria que destruiría mi organismo, y más aún que mis defensas serían mis propios enemigos. Es el momento de pensar quiénes somos, a dónde vamos con tanto egoísmo, ¿qué pasa si no me coloco la vacuna? Un día me enseñaron que todo lo científicamente que implica una vacuna, es obra de Dios, porque mi señor les dio capacidades a unos científicos para que en un tiempo récord pudieran combatir dicha bacteria, que está acabando, con personas conocidas. Y llegan unas personas que dicen una serie de información sin validez y falsa, dicen no se vacunen, y todo ha ocasionado que no haya llegado la inmunidad de rebaño, porque no estamos solos. ¿Dónde quedará mi remordimiento si por mi culpa murió alguna persona que se acercó a mí y pensó que podía confiar, y resulta que yo no estaba vacunada? Quizás pronto nos vayamos antes de tiempo, porque he visto morir muchas personas que, por su juventud y su salud, no era hora, y lo único que pienso, qué derecho tengo yo de decir no me vacuno, no estoy solo.

Maria Eugenia Mantilla

Paz interior

La felicidad no existe. Existen los momentos felices. Y son relativos. Lo más cercano a la felicidad es la paz interior. Esa que “sobrepasa todo entendimiento”, porque no depende de ideologías ni de corrientes de pensamiento. En un mundo de violencia, de injusticia, la paz no nos pertenece. No tenemos derecho a ella. Nos ha sido negada. Jesucristo nos dice en sus evangelios: “La paz os dejo, mi paz os doy”. Es la paz interior que nace de una conciencia limpia, de una conexión con los planes, proyectos y pensamientos de Dios. Es esa paz que se encuentra en los valores del Reino de Dios. La honestidad, la oración, la meditación, la responsabilidad, el amor, la fe, la esperanza y la confianza en Dios Padre. Una esperanza plena, una confianza completa y una fe confiada son atributos de la paz interior.

Debemos aceptar nuestra realidad tal y como es. No oponer resistencia ni luchar contra la corriente. La paz interior nos ayuda a encontrar en las realidades cotidianas, cuando son especialmente adversas, el consuelo, la serenidad y el discernimiento para afrontarlas. Es evidente que el egoísta, el sátiro, el burlón, el envidioso, el orgulloso, el hombre sin fe no puede disfrutar de esa paz. Solo la sabiduría de Dios nos impulsa en la búsqueda de esa paz interior que tanto se requiere en un mundo que decidió hace mucho tiempo sacarlo de su vida.

Las señales que podemos leer de nuestra sociedad colombiana no son alentadoras. De ahí la importancia de luchar cada día por crecer espiritualmente para vivir en victoria en un medio violento y de hostilidad perenne. A ello llegamos sembrando, regando, cuidando nuestra paz interior.

Dámaso Londoño

¿Cuando terminan nuestros derechos?

Cuando comienzan los de los demás. No es posible que nosotros los seres humanos no entendamos que la vacuna es la única posibilidad que tenemos para defendernos de esta epidemia mortal, que ha cobrado tantas víctimas en estos dieciséis meses que han transcurrido.

Nunca habíamos llorado y sufrido por tantas ausencias. No creo que haya una familia en el mundo que no haya sido tocada en su familia o amigos.

Somos responsables por la vida de nuestra familia, amigos o simplemente personas que se cruzan en nuestro camino, si los contagiamos. Sino puede ver una aguja exija que le apliquen anestesia y lo duerman, pero seamos sensatos y ayudemos a que esta situación termine.

Chepita Jaimes Conde