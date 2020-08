La ineficaz falta de autoridad y justicia

Explicaba un teólogo jesuita en su libro: “Jesús decía que perdonar verdaderamente a una persona que comete una falta contra otra, no es ponerlo a rezar cinco padrenuestros y cinco avemarías y váyase en paz que Dios lo perdona, sino que debe buscar al ofendido, presentarle disculpas y tratar de resarsirle de alguna manera el perjuicio hecho”. Pero en nuestro grandioso y bello país, pasa lo primero y nunca lo segundo: 1. A un delincuente lo aprehende la policía haciendo el delito, captado en cámaras, indicado por las personas presentes que lo vieron; la policía le explica y le muestra todo al juez y, este dice que no hay pruebas precisas o que la policía cometió fallas en la detención al no leerle los derechos al acusado y lo deja libre, el sale y sigue delinquiendo. 2. La fiscalía encuentra y entrega pruebas de contratos sin requisitos en entidades oficiales, dineros robados entregados a testaferros o invertidos en negocios o inmuebles aquí o en otros países; al funcionario acusado lo enjuician le dan casa por cárcel y le permiten que pague la deuda a plazos como el pueda o desee (se roba miles de millones y paga 0.00001% mensual). 3. Otro similar al anterior, con pruebas que lo involucran en corrupción, lo nombran en un nuevo puesto estatal y las autoridades que saben que está siendo investigado, no informan y no lo juzgan, así sus subalternos lo acusen y vayan a la cárcel. 4. Si un alto funcionario del estado es acusado y penalizado por algún delito, inicialmente lo mandan a una cárcel especial o a un batallón del ejército si es un militar, le permiten tener televisión, computadores, celulares, internet, nevera, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, equipos de gimnasia, juegos de alcoba, de comedor, de sala y; claro, comprados con parte de los dineros robados. Presenta un derecho de petición en donde manifiesta que realizó estudios y/o diplomados de temas de agricultura, de la biblia, o de ética y urbanidad para regenerarse; las autoridades estudian el caso, tienen en cuenta las llamadas que hacen sus amigos políticos y le dan la libertad por buen comportamiento y gran esfuerzo por los estudios y/o diplomados realizados, sin tener en cuenta que no ha devuelto un solo peso de lo que se ha robado. Apresan a cualquier otro colombiano que también tiene familia, que roba porque no le dan trabajo y no tiene para comer; y lo manda para una cárcel que no importa que esté hacinada o contaminada por enfermedades. Por lo tanto, tantas normas, derechos, garantías y sanciones establecidos en nuestra constitución se cumplen según el estatus del inculpado y consideraciones del juez y no de acuerdo totalmente con lo establecido en las leyes.

Guillermo Beltrán

Vacuna contra COVID-19

Esperar. Esperar. Esperar. Todo depende de qué, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson o cualquier otro laboratorio dé con el chiste, que completen las pruebas, protocolos y ensayos y, que el antídoto salga al mercado. A los colombianos nos tocará someternos a “una larga fila, de no sé cuántos kilometros, al rayo del sol, a la intemperie”, para que nos socorran unas dosis.

La dependencia tecnológica, científica es abrumadora; no desconozco esfuerzos ingentes de varias universidades y centros de investigación, pero, nos cuesta estar a la altura de aquellos países, que sí invierten en ensayos, promueven talentos, crean semilleros de investigadores y no son cicateros al pagar buenos sueldos y consolidar a los científicos, fuente de conocimiento.

Renzo Orlando Gutiérrez Rivera

Dilemas y contrastes

Se protesta porque se trata de implementar la aspersión aérea con glifosato para la destrucción de cultivos ilícitos, pero no se dice absolutamente nada cuando se deforestan grandes extensiones para sembrar coca. En un twitter se afirma: “es necesaria una estrategia de reemplazo de cultivos, pero si no se destruyen los de coca y queda claro que esta no es una alternativa, nadie preferirá un negocio que renta el 20, cuando hay otro que da el 200.” Algo parecido ocurre con la megaminería para la extracción del oro en Vetas y California; los ambientalistas protestan porque se pretende otorgar a una empresa que promete hacerlo con toda la técnica, limpieza y de precisión y hasta se compromete a reforestar en la zona afectada, pero no se dice nada con los miles de “mazamorreros” ilegales que utilizan mercurio y cianuro contaminando los caudales de agua y detrás de esto cantinas, prostitución, vicio y enfermedades sexuales. ¿Será que otro tanto ocurre con el fracking?

Angel de Jesús Gómez Reyes.