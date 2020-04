Señores políticos

La presente para comunicarles, que por razones de fuerza mayor, a partir de esta fecha, los ciudadanos colombianos no podremos continuar pagando sus sueldos, porque ninguno de ustedes, son un servicio de primera necesidad, así como tampoco desarrollan una actividad de las esenciales para mitigar la pandemia (no son personal de la salud, tampoco son conductores de alimentos o ambulancias, ni repartidores de productos alimenticios), les recomendamos que se acojan a la cuarentena hasta que pase esta crisis que tan mal han gestionado. Una vez terminados todos los periodos de la cuarentena, ya analizaremos uno a uno si sus trabajos son necesarios y si estamos en condiciones de renovar sus contratos, puesto que la ley nos ampara para no pagar sus sueldos, por no poder pagar tampoco nosotros nuestros impuestos, que es de donde sacamos sus salarios, junto con los demás pagos adicionales, choferes, escoltas, celular, alimentación, primas, etc. Así es que señores senadores, representantes a la Cámara, que han estado invisibles en esta pandemia, los saludamos los ciudadanos colombianos.

Al señor Alcalde de Floridablanca, que por favor deje de contratar personal en este momento de pandemia, ya son 100 personas nuevas en la nómina... ¡Ooo!