Paseo España, ¡qué horror!

El Paseo España fue un icono de referencia cultural para muchos bumangueses y esta obra, que en un principio fue el eje del encuentro para los amantes del arte, se murió, dando paso a unos encuentros esporádicos del mercadillo bohemio y pare de contar. Con el paso del tiempo el paseo España perdió su importancia y la dejadez oficial le propinó una estocada final. Palabras más, palabras menos, este trayecto de solo cinco cuadras comenzó a entrar en una sinfonía de desorden y caos que hoy cuando han pasado más de cinco administraciones municipales luce empobrecido, sucio, lleno de heces fecales y dormitorio de migrantes, en cuya zona aledaña del Parque de los Niños es bastante lamentable.

Un panorama a todas luces indigno, que controvierte el plan inicial para el que fue diseñado, como era trabajar por el engrandecimiento del arte en la ciudad, con dos referentes importantes: el Museo de Arte Moderno y el hoy remodelado IMCT, entes que subsisten y trabajan en pro de la cultura.

Recordemos que en el Paseo España existe una Casa Cultural de carácter privado, que abre sus puertas esporádicamente porque el apoyo que se le brinda es nulo y, lo peor, está ubicada en una cuadra bastante traumática como es la zona aledaña al Parque de los Niños en el sector de la calle 33 con carrera 24.

Señor Alcalde, señores de la Secretaria de Cultura, Misterio de Cultura: ¿Hasta cuándo tendremos que soportar tanta desidia, será que no es posible destinar un recurso del impuesto a la telefonía celular o un 10 por ciento de las regalías para salvar este proyecto que tanta falta le hace a la ciudad?

José Alejandro Centeno A.

Cambio de EPS,

sí se puede

Señores, para nadie es un secreto del mal servicio de algunas EPS, sobre todo de Coomeva, que el gobierno, Supersalud, ya la intervino. Es muy triste pensar que para autorizar un examen o un medicamento, que uno considera que tiene derecho, ya que, de ese medicamento depende que el problema de salud que uno tiene no se le aumente, pero para sorpresa, se tiene que hacer una fila sobre la carrera 27, al sol y al agua, e interminable, para poder autorizar medicamentos, que ellos Coomeva, considera, fuera del pos, y como si fuera poco, después de dos o tres horas de la fila, el vigilante le dice que ese trámite, se tiene que realizar por internet (cuando por internet siempre le niegan todo). ¿Hasta cuándo? Nos humillan, nos maltratan. Conocí una señora que el año pasado, por no tomar medicamentos que la EPS nunca le autorizo, su esposo, perdió los riñones (estaba recién operado del riñón), no es justo que nuestra salud se convierta en un negocio y no haya leyes para exigir que haya un respeto a la vida y seamos, nosotros los afiliados, los que tengamos prioridad, por encima de todo negocio, pero hoy hay la opción de traslado, utilizando el internet, afiliaciones nuevas por medio de la página miseguridadsocial.gov.co y ahí seguir los pasos, y le dan la opción de a qué EPS quiere pasarse. Un abrazo y unidos venceremos.

María Eugenia Mantilla

No hay

En el barrio la Joya de Bucaramanga existe una tienda denominada “El no hay”, atendida por el bonachón de don Luis, que cuándo le preguntan por un producto que no tiene, se solaza y dice que de ese artículo no hay, y cual niño maleducado sube los hombros e invita al comprador a que lea bien el nombre del negocio. Así, tal como la tienda de don Luis tiene falencias, en Colombia no hay medicamentos para las UCI, menos UCI disponibles; no hay ventiladores, menos balas de oxígeno; no hay espacio en las neveras del Instituto de Ciencias Forenses para refrigerar los cadáveres, tampoco los hornos crematorios dan abasto para incinerarlos. Las autoridades colombianas a las que les competen estas responsabilidades al igual que el tendero suben los hombros e insinúan: Sálvese quien pueda.

Renzo Orlando Gutiérrez

Rivera