Réplica a columna de Cristina Plazas

Leí su columna titulada: Los bandidos del Chocó, donde no deja títeres con cabeza sobre la clase política chocoana.

Todo a raíz de la suspensión exprés de tres meses de la Procuraduría al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, una medida exagerada, selectiva y con una visión determinista sobre el hombre chocoano. La decisión de suspensión inmediata, en lugar de una medida preventiva del Ministerio Público lo que genera es una profunda inestabilidad política y administrativa en un departamento que en la última década ha tenido 12 gobernadores, uno cada 10 meses.

Lo que se esconde detrás de la movida en la rueda de prensa del triunvirato de los tres reyezuelos del Covi-19 con la suspensión del mandatario chocoano es una trama económica y política de un poderoso grupo de empresarios y políticos.

Una medida selectiva y que viola el principio de igualdad ante la ley, dado que son 24 procesos disciplinarios que adelanta el Ministerio Público en contra de 14 gobernadores por contratos de mayores cuantías que los $ 2.000 millones del Chocó, y con faltas más graves en las violaciones del régimen de contratación pública. Porque el gobernador del Chocó, suspendió y liquidó el contrato, sin ejecutar, gastarse y robarse un peso.

No soy defensor de la corrupción y de la clase política que ha saqueado el fisco nacional y de las regiones. La corrupción no es un fenómeno exclusivo del Chocó, ni de su clase política como han querido mostrar Plazas, para justificar la postura determinista de Carrillo.

Insinuar eso es tener un profundo desconocimiento de la historia nacional. La corrupción colombiana tiene sus raíces en el colonialismo español y es un fenómeno histórico y estructural del modelo de Estado que estructuraron las élites económicas y políticas desde el nacimiento de la vida republicana para controlar el poder.

Lo que pasa con la corrupción en Antioquia, Santander, Sucre, La Guajira, Magdalena, Caldas o Chocó, entre otros departamentos, son réplicas de las estructuras mafiosas de la hegemonía de unas élites que han dominado el poder desde Bogotá.

...Se equivoca Cristina Plazas, cuando solo señala con el dedo acusar a la clase política chocoana para ocultar la trama de corrupción que se esconde detrás de la sanción del gobernador chocoano. He sido crítico de la podredumbre de la clase política chocoana y nacional, pero pretender decir que todos los chocoanos somos corruptos es inamisible...

José E. Mosquera,

periodista y escritor chocoano

Encuestas y resultados increíbles

Con un tamaño de muestra de 1.821 encuestas, una firma encuestadora presenta datos porcentuales obtenidos por gobernadores de algunos departamentos y respectivos alcaldes de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta y Manizales y, del presidente Iván Duque por encima del 50%, en escala de uno a cien. Seguramente si también hubiesen encuestado a los habitantes de los siguientes departamentos con sus capitales y municipios: Cauca, Popayán y Tumaco; Amazonas y Leticia; Nariño y Pasto; Chocó y Quibdó; Norte de Santander y Catatumbo; La Guajira y Maicao, en donde además del COVID-19 de inmigrantes que llegan de Brasil y del Ecuador, están presentes los grandes grupos delincuenciales que durante este año han asesinado a más de 126 líderes sociales y amenazando y haciendo desplazar familias enteras para hacerse de los campos de cultivos ilícitos y sus rutas de transporte, los resultados estadísticos promedios serían otros, tal vez, muy por debajo del 50%. En los lugares que menciona la encuesta aunque tenemos el problema del COVID-19 no actúan dichos grupos delincuenciales, que son los que causan miedo, terror e inconformidad con el gobierno de turno, luego carece de veracidad. Ojalá que con nuestros impuestos no se haya pagado dicha encuesta porque es muy acomodada y de creíble no tiene nada.

Guillermo Beltrán