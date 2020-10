Señor alcalde:

Como ciudadano bumangués, tengo inquietudes, dudas y preguntas al respecto de las famosas ciclovías o ciclorrutas: 1) ¿Son solo para transitar ciclas o las motos igualmente? 2) ¿Pueden hacerlo en contravía? 3) ¿Qué velocidad está permitida? 4) ¿Las ‘zorras’ pueden transitar en esa vía? 5) ¿Son zonas de parqueo? 6) ¿Qué autoridad ejerce control? 7) ¿Por qué motivo escogieron la carrera 21 y la calle 33 para ese trazado? 8) ¿Qué estudios o análisis de accidentalidad hicieron? 9) ¿Por qué reducir la vía para vehículos, buses públicos, congestionando estas calles que tienen un continuo flujo vehicular? 10) ¿Las ciclas deben llevar luces, pito? 11) ¿La directora de tránsito aplica el Código Nacional de Tránsito? 12) ¿Los operativos de tránsito incluyen estas ciclas, motos, zorras, etc.?

Señor alcalde, cuide la ciudad y a sus habitantes, por favor, le suplicamos más control.

Jairo Fuentes

Por qué será que...

Cuando la tecnología avanza, se va en contra de la naturaleza.

Cada vez que llegan nuevos adelantos, en una u otra forma son perjudiciales, en primer lugar al ser humano, porque nosotros los que vivimos sin los adelantos en la tecnología fuimos más creativos, aprendimos a amar los árboles, los animales, el aire, los ríos y el mar... y fuimos felices.

Ahora los niños aman su celular, su tableta y son expertos en su manejo; pues en lugar de nosotros enseñarles su manejo, son ellos los que se convierten en nuestros profesores.

Para ellos ya un paseo por el campo no es atractivo, ellos no miran el sol, ni la luna, mucho menos las estrellas, toda su atención se concentra en la tecnología y nosotros ya no sabemos qué es mejor, si nuestros años vividos o los nuevos tiempos.

Chepita Jaimes Conde

Línea de atención al cliente de Tigo

Quisiera por este medio solicitar se denuncie de manera pública el maltrato al consumidor que la empresa Tigo está proporcionando a través de su línea de servicio al cliente. 1. Se demora mucho tiempo en conectar con un asesor 2. Si finalmente luego de unos 10 a 15 minutos de espera contesta el asesor, este escucha atentamente y al final te dice: “Te debo pasar con el área encargada”. Han pasado otros 5 minutos mientras explicas tu situación. Acto seguido, pasan la llamada a la supuesta área encargada 3. Pasan otros 15 o 20 minutos más y por fin contestan en el área encargada. De nuevo cuentas la historia y final de tu exposición del problema, otra vez te dicen: “ Te voy a comunicar con el área encargada”. Y lógicamente, argumentas “pero si me acaban de reenviar al área encargada”, a lo que responden, “no señora, esta no es el área encargada”.... Este proceso entra en un bucle infinito que termina por aburrir al consumidor o también te cuelgan directamente la llamada después de estar por alrededor de 1 hora esperando a ser atendido. Finalmente, con esta metodología macabra no te arreglan el servicio y tampoco te lo permiten cancelar. Quisiera que ustedes, señores Vanguardia, hicieran un seguimiento a esta situación y comunicaran a la opinión pública esta burla que hace Tigo a sus usuarios. Más aún en este tiempo de pandemia en el que las comunicaciones son primordiales.

Ofelia Villarreal

Fin de los Parques Recrear

No hay derecho que los populares Parques Recrear tengan que continuar cerrados o se cierren definitivamente, por la falta de recursos económicos para su sostenimiento y pago de la nómina. Es más que lamentable la suerte que están corriendo. Prácticamente estos espacios verdes son los únicos lugares de esparcimiento con que cuentan los niños, adultos de todas las edades y deportistas en la ciudad. Preocupante que se hayan cerrado.

A los demás parques que están en completo abandono, se les debe hacer un permanente cuidado y embellecimiento y que cuenten con vigilancia policial para el bien ciudadano y se ratifique el seudónimo o buen nombre de “Ciudad de los Parques” o el de “Ciudad Bonita”.

Manuel García León