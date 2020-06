Aniversario del canal TRO

Con beneplácito registramos el aniversario del canal regional de televisión TRO, que con todas las vicisitudes que ha tenido que soportar ha mantenido su labor por todos estos años. Congratulaciones para sus gestores y para todas las personas que a través de este tiempo han estado al frente de tan delicada misión, los santandereanos debemos estar más que orgullosos de tener este medio de comunicación que es líder en el oriente colombianos y ha prestado un invaluable apoyo a desarrollo de la región. Adelante con las programaciones del canal que Santander sabrá responder con crees a sus denodados esfuerzos.

José Antonio Roa Ortiz

El virus y la salud mental

Las crisis sean epidemias o pandemias siempre traen incomodidad social y generan en el ser humano una serie de estados, unas veces demasiada sensibilidad otros afectos y en algunos casos un alto grado de irascibilidad lo que invita tener más comprensión y tolerancia con los congéneres. Pero es inapropiado que, unas personas residentes en un edificio de la ciudad barrio Cabecera, suelan a manera grotescas, agresiva y carencia de toda consideración, cojan a golpes su piso creando ruidos estridentes con fines malévolos queriendo con ello hacer daño a la salud de las personas que habitan el piso de abajo.

El registro de esta situación, no persigue que los susodichos sean sancionados, pero sí que las autoridades competentes busquen por los medios más expeditos un remedio preciso como sugerirles a los infractores de la convivencia, un tratamiento, una orientación y un acompañamiento de un sicólogo para que entren en razón y respeten a cabalidad a sus vecinos y eviten las contravenciones en lo establecido para el bienestar de la comunidad.

El fin primordial de la educación debiera ser fortificarla en vez de debilitarla.

Víctor Manuel Rangel Villarreal

El caos del IVA

Ante el desorden provocado por la aglomeración de personas tratando de comprar en los almacenes con el descuento, sin los mínimos protocolos, algunos comentaban al respecto lo siguiente: “no tienen para el mercado para alimentarse y si para adquirir electrodomésticos costosos a precios rebajados”. Pero igualmente se afirmaba que muchas de estas personas que se arriesgaban a contagiarse haciendo cola sin las distancias o penetrando a los almacenes en estampida, como ocurrió en Bogotá, no disponían de capacidad económica, sino que son utilizadas por personas adineradas para adquirir varios productos a bajos precios, dándole cualquier propina a quien sirve de intermediario. Para las próximas fechas sin IVA, si no es posible suspender estas rebajas, valdría la pena intentar que en la mañana compren quienes tengan las cédulas terminadas en número par y en la tarde los impares, con estrictos protocolos. Y qué decir de las parrandas organizadas en estos puentes. Definitivamente los colombianos somos irresponsables y no medimos las consecuencias de nuestro desorden.

Ángel de Jesús Gómez Reyes

¿Esperando la herencia?

Buen negocio es comprar una casa o una finca a unos herederos. Fácilmente la “regalan” pues como nada les costó, rápidamente la venden si no es que antes se dan “en la jeta” por la herencia.

Dos viejos sostienen 10 hijos y 10 hijos no son capaces con 2 viejos decía mi madre; aunque no sea siempre cierto, vaya que en muchos casos así sucede.

Entonces la hipoteca inversa es una oportunidad para que la calidad de vida de los ancianos mejore y puedan viajar y subir a un crucero y comer bien, mientras sus hijos los ignoran. Una vez que mueren, si la casa vale más que lo que recibieron, pues pagan la deuda y la venden.

Más fácil de entender no hay. Claro, el vago no quiere eso porque su mamá se come parte de la herencia que él esperaba.

Enrique Rueda Pinilla