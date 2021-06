Defensa de Colombia

Defender a Colombia y reconstruir positivamente el país no puede ser un dilema. Somos muchos más los colombianos con sentido común de construcción, crecimiento, progreso y desarrollo, con visión integral, colectiva y fundamentada en el esfuerzo y responsabilidad. Tenemos una tarea, propósito y compromiso con este país y con nuestras generaciones futuras: ¿cómo capitalizamos estas experiencias que estamos viviendo en aprendizaje para contribuir, generar valor e innovar en nuestras prácticas como ciudadanos, profesionales, directivos y empresarios y que impacten positivamente a la sociedad, a la sensibilización por la comunicación veraz y a la influencia positiva?

Afrontemos la realidad de país, el pánico y miedo ante circunstancias como las que vivimos, la estrategia de Colombia para encarar los procesos sistemáticos de desestabilización que nos golpean y las grandes reformas para la construcción positiva de la nación, que exigen nuestro involucramiento, participación y compromiso activo y no el silencio de las mayorías

Julio H. Rincon Ch.

Los pacientes anhelamos el fin de las teleconsultas

Ahora sí que resulta inexplicable que a más de un año y 3 meses de la pandemia, las EPS no autoricen los servicios básicos de consultas médicas y con especialistas en forma presencial. El primordial motivo para la anterior expresión es que la atención, por el sistema de teleconsulta, no es efectiva y mucho menos confiable; además el Gobierno Nacional determinó la reapertura en la mayoría de actividades y que miles de personas se encuentran vacunadas contra el virus chino. Es que tanto las EPS como las demás entidades prestadoras de los servicios de salud, al igual que el Gobierno Nacional, deben entender que para todos los pacientes la atención médica en general, hospitalaria y en entrega de medicamentos debe ser en forma efectiva e inmediata. Todas las personas necesitamos una óptima atención como pacientes afectados por cualquier enfermedad y es excelente que existan muy buenos servicios para las víctimas de la pandemia del coronavirus pero ya es el tiempo de las consultas presenciales, a nivel de medicina general y con especialistas.. En Colombia, como en el resto del mundo, las personas no solo fallecen por coronavirus; son muchas las que mueren por afecciones cardíacas, cáncer, VIH, tuberculosis y otras novedades...

Jorge E. Giraldo Acevedo

Divide y reinarás

Estamos, en un continuo, rencor, odios, sin fundamentos, todos contra todos, cómo es posible que los policías atenten contra el pueblo y el pueblo contra los policías, nunca nadie imaginó esto, si somos hermanos, luchamos por lo mismo, como es defender nuestro trabajo, nuestro sistema, y por fin en muchos años, los jóvenes están haciendo su verdadero papel, como es defender el futuro de ellos, le pregunté a un joven ¿por qué están luchando? y me contestó: estamos haciendo lo que ustedes y nuestros padres no hicieron, como fue que dejasen calladamente colocarse el 4 por mil, quitar las horas extras, la ley 100, y muchos atropellos más, sin decir una sola protesta, y es por eso que nosotros no tenemos un futuro, ya que ellos, los poderosos tomaron hasta nuestra dignidad, y hoy son los que mandan en todas las instituciones, para ellos no existen las leyes, un profesor de derecho me decía, ustedes estudiantes, para que no tengan problemas tienen que saber, que la casa por cárcel es para los ricos, y las cárceles es para los pobres, y siempre se cumple, por eso ellos hacen lo que quieren, porque nunca ha habido una condena ejemplar,

Gracias jóvenes, por luchar por todos, y por su futuro, gracias a ustedes tumbaron la reforma tributaria, la reforma a la salud, y serán los que elijan un congreso honesto y los que haya que ser castigados, por su mal manejo ¡fuera!, también acabar los apellidos y la herencia de padres a hijos, tienen que ser gente nueva, que tengan sentido de pertenencia, y sé que con sus votos lo lograrán y sé que no van a dejarse comprar, con un ladrillo, ni una nevera, porque será su futuro, y luego elegir un presidente que Ustedes juzguen como fiel representante de nuestro país, pero primero debe cambiar los del congreso, que en verdad son los que tienen con sus aprobaciones y sus leyes, el país en la miseria.

María Eugenia Mantilla