Jorge Meza Correa

Hijo querido de Málaga, incansable trabajador, excelente conversador, brillante investigador.

Un hombre único, genial, que nunca estaba quieto, porque era muy servicial, se daba a todos en general. Un papá generoso, inquieto por la comunidad, a todos daba su amistad, su vida llena de sinceridad. Amigo de la naturaleza, feliz pasaba en el paraíso, donde a veces descansaba y allí siempre se recargaba. Del gas también se ocupó y feliz viajaba y contrataba, y el gas a todos instalaba y el campesino menos bregaba.

Padre Alfredo Vesga Díaz

¡Construyamos la paz!

No sé cómo podemos pensar en la paz con tantas muertes que estamos viendo y oyendo a diario. Cómo se pretende silenciar las armas cuando lo que tenemos es ser capaces de desarmar primero los corazones, dejando el odio, el resentimiento, aun con nuestras familias; llenar el corazón de amor y perdón hacia los enemigos; como lo enseñó así, Nuestro Señor Jesucristo: “Amáis los unos a los otros” .... Yo sé que hay cosas muy duras y dolorosas, pero ganamos mucho más con el amor que sembrando el odio..... Si todos seguimos las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo, se acabaría la guerra que desde siempre parece nunca va a terminar. De nada sirve estar en los altares haciendo que se alaba a DIOS, cuando lo han sacado del corazón porque es ahí donde está y no en los templos y si está dentro de nosotros tenemos que practicar las obras del Espíritu; no es viviendo en apariencia y ni siquiera ayudar al prójimo, al hermano, sino practicando el amor y el perdón, la misericordia y la generosidad, para cuando tengamos que partir de este mundo y DIOS nos llame a su presencia llevemos muchos frutos que presentarle. Recordemos siempre que la vida terrenal es tan solo un soplo, una flor que se marchita pronto y nadie puede detener el tiempo, entonces, estemos preparados porque hoy podemos morir, estar en paz con nuestros hermanos y con DIOS. Hoy más que nunca sabemos con esta pandemia que vivimos que todos somos iguales, porque una enfermedad no distingue clase social, ni la muerte.... para DIOS no hay riquezas ni apellidos ni coronas ni títulos humanos, porque son los humanos los que ven las apariencias. Hagamos Paz, construyamos la paz, que es un acto de amor.

Marina Cortés de Plata

Reforma a la Justicia

Como colombiano quiero aportar al respecto: 1) Por ningún motivo a un condenado se le debe aceptar como prueba declaraciones ni a favor, ni en contra de nadie hasta que no recupere su libertad, para evitar manipulaciones. 2) Acabar la casa por cárcel. 3) Los colombianos, incluidos políticos y contratistas del estado, deben pagar sus condenas en prisiones regulares sin excepciones. 4) Los políticos condenados no podrán volver a ser elegidos, ni ocupar puestos públicos de por vida. 5) Expropiación de todos sus bienes y el de sus familias hasta por el doble de los dineros sustraídos, o el monto de los contratos ficticios firmados por él, en su mandato. 6) El vencimiento de términos se debe ampliar mínimo a 5 años. 6) Los establecimientos carcelarios deben industrializarse para que los condenados trabajen y paguen los costos de su estadía. Allí, podrían fabricar el millón de botas y uniformes que utilizan las fuerzas militares y los mismos detenidos. 7) Acabar la JEP, condenar los delitos de lesa humanidad cometidos como guerrilleros y proteger a los desmovilizados. y 8) Los magistrados de las altas cortes no deben ser ternados por partidos políticos, deben ser elegidos dependiendo de su palmarés académico y mínimo con 30 años de ejercicio en su profesión.

Hernán Álvarez Rueda

Oro

Con preocupación he leído y no he comprendido por qué algunos columnistas regionales han cambiado su postura, su ponderación, sus reflexiones; tal vez, el hacinamiento, la pandemia, la falta de dinero les secuestró sus entendederas y quienes estaban dispuestos a morir y ser enterrados en el mismo Páramo de Santurbán, hoy visualizan, que en las entrañas del mencionado páramo los santanderanos calmaremos la sed de progreso y bienestar.

Renzo Orlando Gutiérrez Rivera