Ejemplo de trabajo comunitario

El día 22 de marzo, siendo festivo, 58 personas de las veredas Alto de Mantilla y Guayanas del municipio de Floridablanca, y Menzuly Alto de Piedecuesta unieron esfuerzos para arreglar la vía carreteable que los comunica con la autopista Piedecuesta – Bucaramanga a punta de pico y pala.

El trabajo comunitario fue liderado por el presidente de Acción comunal de Alto de Mantilla, señor Eduar Javier Velasco Arenas.

Y es que la administración municipal de los florideños mantiene en el olvido esta vía terciaria por donde los productores agrícolas sacan los frutos, recompensa del arduo trabajo y del tesón de labrar la tierra.

Una tierra productiva en café, cacao, plátano, yotas o guatilas, cebolla larga, plantas aromáticas, cítricos.

¿Por qué la alcaldía del señor Miguel Ángel Moreno no mira también para el campo y al menos le da mantenimiento a las carreteras, perdón a las trochas, para un mejor bienestar del campesinado?

¿Acaso el campesino no paga también impuestos?

Muy bien por ese trabajo comunitario habitantes de Alto de Mantilla, Guayanas y Menzuly Alto, pero hay que persistir ante el gobierno de Moreno Suárez para que aporte los recursos para continuar con las placas huellas. Las existentes, en su mayoría, el dinero y el trabajo han sido aportados por los residentes de estas veredas.

Luis Eduardo Machuca

El envidioso es peligroso

El envidioso nunca progresa / pensando en lo que hacen los demás / durmiendo distraen su pereza / y el tiempo poco a poco se les va.

El envidioso maquina sin piedad / pensando siempre en hacer el mal, / descuida lo suyo y personalidad / buscando con eso la mezquindad.

El envidioso es muy peligroso / para cualquier naciente sociedad, / destruye la flor, vida y progreso / de cualquier naciente comunidad.

Daña la armonía y el trabajo, / indispone amigos y relaciones / en vez de cordialidad, buscar paz / que una urgente a las naciones.

Germán Valenzuela

Sánchez

¿Humillación?

En Coomeva de la 27, he visto como varios usuarios, hacen filas desde las 7 a.m. hasta las 11 a.m. al rayo del sol, siendo en su mayoría adultos mayores, madres con bebés de brazos, y dentro del sitio de atención vacío, después de hacer fila, por tres horas, le dan un papel diciendo que todo lo debe hacer por internet, y por internet ni siquiera sirve la página y cuando sirve niegan todo procedimiento, necesitamos ayuda.

María Eugenia Mantilla

El glifosato es un peligro

Sí, es verdaderamente lamentable y para nadie es desconocido el mal que causa a la humanidad el consumo de drogas alucinógenas, tales como la marihuana y la cocaína, pero también el común de la gente no se explica cómo es que el Gobierno Nacional, por intermedio de algunos voceros en organismos oficiales, insistan en autorizar la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos. Nuevamente los colombianos nos encontramos en la encrucijada del uso del glifosato ante el regreso del riego del herbicida por aspersión aérea en cultivos ilícitos.

Son muchas los estudios de expertos toxicólogos y organismos internacionales que han calificado al glifosato como un herbicida que causa impactos negativos en la salud de los humanos que habitan cerca de las zonas de aspersión, así como también en el ambiente, los cultivos y el ecosistema. Más aún, el glifosato es el herbicida que está en nuestros parques colombianos, cultivos y alimentos y ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para el ser humano”.

Así la situación lo mejor sería aceptar lo que dicen las personas duchas en esta materia ya que los expertos son escépticos acerca de su plena efectividad.

Jorge Giraldo Acevedo