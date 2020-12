¡Feliz Navidad!

Llegó Navidad con limitaciones que la hacen extraña como nunca había ocurrido. Sin embargo, los ciudadanos de todo el mundo indisciplinados o no se reunirán en estas festividades de fin de año con su familia y amigos, unos con los mejores cuidados posibles, otros irresponsablemente exponiéndose a la terminación de su vida.

El compartir de este año seguramente estará marcado más por el amor, la unión y la solidaridad de familiares y amigos, que, por el regalo ostentoso, producto de una sociedad deshumanizada y monetizada. Algunos persistirán en las demostraciones de poder económico, porque su patrimonio en nada fue tocado por la pandemia y en ocasiones porque su arrogancia y ostentación hacen parte de la naturaleza de su ser, siéndoles difícil que las circunstancias los cambie, pues carecen de humildad y sensibilidad social.

Aquellas personas que han comprendido el funcionamiento de nuestra sociedad, las debilidades y falencias del ser humano, celebrarán como siempre bajo la aceptación de las circunstancias físicas respetando al otro. Expresando con sus actos la felicidad que brota de su interior, efecto de la tranquilidad de conciencia y carencia de sentimientos egoístas que le han permitido vivir como almas que dejarán huella en sus seres queridos como en el entorno, acercándose de esa forma a la inmortalidad buscada por la ciencia.

Y no olvidemos a los más afectados por el insólito virus, aquellos disciplinados o no, arrogantes u ostentosos, abiertos a la vida o conscientes del mundo y carencias, para quienes esta navidad y año nuevo estará marcado por la partida hacia la eternidad del ser querido, familiar o amigo que se llevó el COVID 19. Vendrán los recuerdos, añoranzas felices y tristes, gravitando el pensamiento de la muerte, destino inexorable del ser humano desde el mismo momento de su nacimiento. Vivamos el momento. Feliz Navidad. Feliz año nuevo 2021, pleno de salud.

Jorge E. Velásquez Reyes

Saludo de Navidad

Sea el momento de saludar a los directivos, empleados y trabajadores, lectores y colaboradores de Vanguardia. Extensivo a todos los habitantes de Bucaramanga. Que el espíritu de esta Navidad nos llene de alegría, paz, salud y buenas relaciones familiares y personales.

Que abramos nuestro corazón al hecho más importante de este tiempo: El Adviento. Si bien se confunde la Navidad con diciembre, prima sobre éste el nacimiento del Redentor, hijo único de Dios.

Sin embargo, la tradición consumista ha desplazado la venida de Jesucristo por los regalos, el placer, la pólvora. Dios no es tan mediático. Su hijo, que es el mejor regalo, prefiere que lo esperen y amen en silencio y con humildad. Por eso es mejor enviar un saludo espiritual para todos. Pedir para todos fe, esperanza y confianza en Dios, con la certeza de que “esa esperanza no será defraudada”. En un año particularmente difícil, es el momento de mirar a Dios y no darle la espalda. No esperemos soluciones mágicas, Dios espera que actuemos como hijos suyos y que obremos en concordancia con los hechos.

Y por supuesto, augurar éxitos para el año nuevo. Es importante que revisemos nuestra vida interior y hacer un balance para saber cómo ha estado nuestra misericordia, amor, respeto, solidaridad, tolerancia y paz con los demás. Creyentes o no, todos somos hijos del mismo Dios, que no hace acepción de personas y que no nos trata conforme a nuestros pecados.

Dámaso Londoño

Según Charles Chaplin

Nada es eterno en el mundo, ni siquiera nuestros problemas. Camina bajo la lluvia porque así nadie puede ver tus lágrimas. El día más desperdiciado de la vida, es el día en que no, nos reímos. Los seis mejores médicos son el sol, descanso, ejercicio, dieta, autoestima y los amigos. Recordarlo en todas las etapas de la vida y disfruta de una vida saludable, si vez la luna vez la belleza de Dios, si vez el sol ese es el poder de Dios, si te vez en el espejo, miras, la mejor creación de Dios. Así que créelo, todos somos turistas y Dios es el Agente de viajes.

Chepita Jaimes Conde