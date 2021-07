Se fue

Uno de los artistas más grandes de Santander y, por qué no, de Colombia, el Maestro Alfonso Guerrero. Compartí no solo su música en numerosas fiestas, sino también días de agasajos, por parte de sus amigos y familia, porque él era un ser humano muy especial, sencillo, cordial amigo de sus amigos y como padre, esposo y hermano, inigualable. Siempre hubo un motivo para compartir con mute santandereano y asados que preparábamos donde la familia Prada Lara y en compañía de sus jóvenes hijos.

Su Rondalla Bumanguesa era uno de los programas más oídos en directo, no solo en la ciudad sino en todo Santander y, por qué no, en Colombia.

Sus composiciones y arreglos en su orquesta, con un ritmo tan personal, que lo hizo grande a nivel nacional e internacional, porque no fueron aprendidos, los llevaba en su sangre.

Hoy, me uno de corazón a su señora esposa, hijos, hijas y, en especial, a su hermano Nilson Guerrero, quien fue mi compañero de estudios.

Chepita Jaimes Conde

Precios de alimentos están por las nubes

En nuestro país actualmente y como ha sido tradicional se está presentando una situación insólita e increíble y tiene que ver con los reajustes de precios en la mayoría de los alimentos de la llamada canasta familiar. Resulta que en toda Colombia los precios de alimentos están por las nubes y lo insólito es que, en comercios y negocios en general, sus propietarios o administradores aseguran que el paro, las manifestaciones, los bloqueos de importantes vías y hasta el vandalismo son los causantes de estos reajustes.

Pero lo peor, el ciudadano corriente es el que resulta afectado por esos reajustes y las autoridades encargadas del control de los precios a nivel nacional, departamental y municipal no hacen absolutamente nada. El aumento más notorio, según se ha comprobado en forma fehaciente, es con el precio de los huevos, también en la carne de gallina y en la mayoría de las frutas; además, se han conocido reajustes moderados, que afectan la economía de los hogares, en los precios de algunas verduras y en alimentos del campo. Se ha establecido que la cubeta de huevos, con 30 unidades, pasó de $12.000 a $13.500 y en algunos negocios y comercios, la libra de pollo que antes estaba en $4.800, ahora está, en promedio, a $6.000.

El caso más descarado de reajustes desmedidos e incontrolables de precios se conoció en la ciudad de Medellín; la cubeta de huevos, con 30 unidades, se ha estado vendiendo a $30.000 y la unidad a $1.000. Esto es, además de insólito e increíble, un descaro con el consumidor de un alimento indispensable.

Ahora somos muchos los colombianos que quedamos a la espera del informe del DANE sobre el índice de precios al consumidor o costo de vida correspondiente al mes de julio del presente año.

Ya veremos si el organismo oficial revela exactamente estos casos de aumentos de precios en el marco de los hechos insólitos, increíbles y descarados que solamente suceden en Colombia.

Jorge E. Giraldo Acevedo

La ética en los impuestos

Uno pensaría que, en la pandemia, el Estado (en este caso el municipio), tendría alguna consideración con los contribuyentes y si se presentaba algún retraso en alguna de las obligaciones, no se cobrarían intereses tan altos o costos para los productos de una cuantía mayor. Se me vencía el impuesto del automóvil el 30 de junio del presente año y lo cancelé el 2 de julio, pues no pude el día indicado, y para que se aterren me cobraron un recargo de $140.000 por los dos días de mora, o sea $70.000 diarios. No hay derecho que esto suceda, un recargo de esa naturaleza no se compadece con la situación del país y las personas. Estamos pasando por una gran emergencia en todos los sentidos. La ética necesariamente aplica para muchas cosas, por eso los cobradores de impuestos deben tener en cuenta varios factores para tasar la cantidad a pagar, el caso de las multas debe ser moderada y jamás una suma como la que me hicieron desembolsar. Un valor de tal naturaleza no demuestra sino la estirpe fiscalista de los mandatarios y de quienes participan de la gravación tributaria.

Julio Valdivieso Torres