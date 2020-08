La felicidad

Según el Dalai Lama. “Somos criaturas frágiles y precisamente desde esa debilidad, no a pesar de ella, descubrimos la posibilidad de la auténtica felicidad”.

¿Cuál es el propósito de la vida? Encontrar la felicidad, no importan sus creencias religiosas, todos desde que nacemos ansiamos hallar la felicidad y evitar el sufrimiento. Buscamos la alegría desde lo más profundo de nuestro ser, sin embargo estos momentos son fugaces y difíciles de encontrar; la principal fuente de nuestra felicidad esta en nuestro interior, y como somos nosotros mismos los que creamos esas condiciones, nos cuesta mucho porque tenemos la tendencia a ser negativos, no tenemos la capacidad para hacer uso de los recursos que tenemos en nuestro interior.

Nosotros creamos buena parte de nuestro sufrimiento, así, que lógico sería generar también mucha alegría. Pero esto depende de las reacciones que apliquemos en cada situación y las relaciones con nuestro entorno, ya sea familia, amigos, jefes, subalternos o simplemente conocidos.

Cuando alcanzamos la felicidad personal es mucho lo que podemos hacer por los demás.

Chepita Jaimes Conde

Confieso que he vivido

Como en el libro de Pablo Neruda, aquí la historia del hombre aparece rediviva, con toda su bohemia que reclama una biografía comprometida, donde la danza en las noches de candilejas iluminan el escenario cálido de ritmos y cantos; así también recordamos como Joaquín Aurelio Díaz escribió su historia procelosa de ese escenario ligero de algunos hombres que no se arrugan con el infortunio y viven su tiempo sin el pesar del bien ajeno y recibiendo toneladas de cariño por su simpatía y su hombría de bien. En Bavaria, en la política, la aduana, el Concejo de Bucaramanga, la Casa de Santander en Bogotá y una posición administrativa en el Senado además de otras tareas distribuyó su tiempo, formando un destino de gobierno y haciendo amigos; quizás sin proponérselo, sin planearlo y siguiendo el hilo de su temperamento toda su alegría y su magia. Ayudó a muchas personas pues que no podía ver a nadie sufrir sin el empeño de colaborarle inmediatamente. Que Dios te bendiga hermano, te recordaremos siempre.

Julio Valdivieso Torres

Chiribiquete

El caqueta es conocido

tiene el río de su nombre/ a Florencia como capital / y una bella joya universal / Colombia tiene un paraiso / en la serrania de chiribiquete, / allí empezo esta civilizacion / y la naturaleza sigue su mision.

Hay tribus desconocidas

que esconde la madre selva, / es tanta la riqueza y belleza / que quien llega se embeleza.

Cuevas,escritos y quebradas / y la selva un mundo bendecido, / quien entra es este paraiso perdido / ha llegado a un cielo merecido.

La linea del ecuador / atraviesa el chiribiquete, / y la humanidad me pide que lo respete/ para que no entre ningún blanco chirguete.

Padre Alfredo Vesga Diaz

Fuera de la cancha con Gabriel Ochoa

En la última columna de “Pipe” Felipe Zarruk narra la anécdota del técnico Gabriel Ochoa Uribe en el hotel Andino. Pipe un maestro en describir los personajes, pinta el rostro de mármol del timonel del América y su disciplina severa como los rasgos sobresalientes de Ochoa. Tuve la oportunidad de estar en un almuerzo en el Andino con el técnico escarlata y el jugador Alfonso Cañón, a quien conocí en el hotel Príncipe, sede permanente del Atlético Bucaramanga por aquella época; al solicitarle al doctor Ochoa que me permitiera llevar a Cañón a mi casa, me puso varias condiciones: primera, después de partido, segunda, la visita con una hora de duración y la última no darle ni una coca cola, solo un vaso de agua. Tiene razón Pipe.

Ernesto Rodríguez

Albarracín