¡La solidaridad de un ser humano!

La solidaridad de un verdadero hermano es saber dar la mano cuando otro ser lo necesita y mucho más a quien lleva nuestra propia sangre, creados en el mismo vientre... si después de muertos no vamos a llevarnos nada, pues, seamos generosos aquí en la tierra, Dios no nos está esperando con una caja llena de billetes y testamentos que a la final disfrutan los demás que no sienten verdaderamente nada por uno y que no lo trabajó. Entonces, no nos dé dolor extender la mano al hermano para provocarle hondos sufrimientos y dejar en el corazón grabadas amargas huellas. Para qué tantas riquezas si no tenemos a Dios en el corazón, es allí donde se busca y no en los altares de templos, somos nosotros quienes lo hemos sacado de nuestro ser. La mejor riqueza es la que llevamos dentro y ser generosos con nuestros hermanos, como lo ha dicho el papa Francisco: “Hay que sentir compasión con el sufrimiento del hermano y brindar la ayuda en su necesidad así tengamos aún que sacrificarnos”. Debemos aprender a despegarnos de las cosas porque no somos dueños de nada ni de nadie, todo es prestado, no somos dueños siquiera de nuestros hijos, nada va a ser eterno y desnudos pronto nos iremos. No nos aferremos a las cosas que no necesitamos después de muertos, centrémonos en Dios para quien todos, ricos y pobres, somos iguales.