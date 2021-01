Gracias, Alejandro Galvis Ramírez

El doctor Alejandro Galvis Ramírez, propietario y Presidente Corporativo del diario Vanguardia nos deja un gran legado como hombre de Empresa y líder social de Santander para Colombia. Piedecuesta le agradece eternamente muchas obras y gestiones en bien del desarrollo y progreso de nuestra ciudad: Entusiasta promotor de las Ferias y Fiestas desde su creación en 1974, en su calidad de Miembro de la Junta Directiva del Fondo Nacional Ganadero- FNG.

Finca “El Madrigal” y Vanguardia, también como miembro de la Junta de Ecopetrol gestionó un aporte económico de $50 millones para la construcción del Centro Cultural de la ciudad.

Apoyó al establecimiento del Instituto Colombiano del Petróleo–ICP, en Piedecuesta, benefactor de primera línea del Colegio Agroecológico de Holanda en la Mesa. Apoyó a las vías Curos-Los Santos, Curos-Málaga, entre otras gestiones vitales para nuestra municipalidad.

Nuestras sentidas condolencias y solidaridad a la querida Familia Galvis Blanco, Vanguardia, Q’hubo y a todos los medios de comunicación de Colombia. Gracias, Alejandro Galvis Ramírez. Paz en su tumba.

Néstor Tapias Álvarez.

La parte humana

de Alejandro Galvis

Para hablar del doctor Alejandro Galvis sobran los calificativos. Yo hablaré de la parte humana que lo caracterizaba con esta anécdota:

Transcurrían los años 85-90 en la vereda bajos de Ruitoque. Habían fallecido en un lapso de dos meses dos niños hijos de empleados por Leptospirosis (enfermedad producida por el consumo de aguas contaminadas). Saqué las actas de defunción y se las llevé al doctor Reynaldo Orduz, gerente del acueducto de Bucaramanga y le dije “estas defunciones son consecuencia de las aguas que consumimos los vecinos de Bajos de Ruitoque, hasta con excrementos humanos”. Le toque el corazón y me dijo inmediatamente, “ordenaré estudios para darles el 50% de los costos de la red”. Convoqué a sus vecinos, llamé a Alejandro y le di la gran noticia y su respuesta fue “no crea en esas promesas, ¡si a mí que fuimos compañeros en el Santander no me la ha dado! Le dije doctor llámelo! Me dijo no creo, lo voy a llamar y lo llamo a usted mañana. Su interés fue tal que, lo llamó inmediatamente y a la media hora me llamó y me dijo !increíble hay que cogerle la caña ya! Reúnamos con los vecinos, en mi finca la Primavera los convoqué a todos y nos dijo, la propuesta es que nos da el 50% de los costos, pero pongamos el 100% si queremos el agua, todos apoyamos y dijo, pero la llevamos hasta la escuelita. Virgilio me propuso como director de la obra, en 15 días recogimos los 5 millones de la obra de 5,5 kilómetros de la red con tanques y acometidas y en seis meses tuvimos el agua de la AMB. Un grato recuerdo de un gran hombre y líder. Q.E.P.D, descanse Alejandro y mi acompañamiento a la familia de Vanguardia.

Hernán Álvarez Rueda

Al doctor Alejandro Galvis Ramírez

Hoy quiero unirme a su dolor, lamentando profundamente su partida, de uno de los más grandes santandereanos, que dejó huérfana a una entidad como es su periódico Vanguardia, el diario más importante de noticias del departamento, que nunca ha dejado de circular a pesar de atentados y pandemias; siempre ha salido adelante. Me uno al dolor de su queridísima esposa e hijos, yo sé que el vacío de perder a nuestra pareja de toda la vida por quien hemos estado unidos por los lazos de un verdadero amor es muy grande, y así dolorosamente tenemos que ser valientes y aceptar que fueron los designios de Dios, porque todos tenemos nuestra fecha de partir. Que descanse en paz el doctor Alejandro, mientras a cada uno nos llega el llamado a la infaltable cita con El Todopoderoso. Gracias por los buenos recuerdos, su presencia en el periódico siempre será irremplazable. La muerte es la trascendencia hacia otra nueva vida y su recuerdo permanecerá en todos los corazones de quienes lo conocieron, con su sencillez y gran don de gente. Es otro de “los grandes” que ha dejado de existir

Marina Cortés de Plata