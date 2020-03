¿Para qué nos puede servir esta pandemia?

Para muchas cosas. La primera, hay que volver los ojos a Dios. Un politico dijo en estos dias que la pandemia no se arregla con oración sino con dinero; puede ser cierto, pero para conseguir el dinero, ¿a donde hay que ir? Estamos buscando culpables y lo han querido volver un problema politico, pero así no son las cosas. La solución es de todos sin excepción, buenos, malos, regulares, políticos, apolíticos, debemos aprender la lección. Tenemos todo y no tenemos nada, una finca de recreo y no podemos salir a pasar allí la cuarentena, un vehículo que no podemos mover del garage porque no podemos salir, el club y no lo podemos frecuentar, etc. Son muchas cosas que nadie se lo esperaba, de un momento a otro todo se fue al piso, solo vemos calles vacías, la gente que acaparó mercado con la nevera llena, y mirando solo qué comer, no se han detenido a meditar qué está pasando... yo lo entiendo como un llamado de Dios a su pueblo, pues nos volvimos solo dios dinero, producir producir y competir para ser el primero. Las cosas son necesarias pero no en excesos, hay que dejarle a todos, somos demasiados egoístas. ¿Si han pensado en el que en estos días no tiene que comer? Pasan necesidades en su casa porque vivían del rebusque, o porque viven de ir a trabajar a casas de familia, a esa empleada hay que pagarle el salario, hay que ayudarla. Dicen que después de la tempestad viene la calma. El problema es cuánto se demore y las consecuencias que quedarán. Pero, con la ayuda de Dios, salimos adelante, seremos mejores personas, porque si seguimos lo mismo vendrá otra peor.