La cocaína

A finales del siglo XIX, la cocaína no era considerada droga dañina; al contrario, famosos personajes la consumieron y multiplicaron su uso de tal manera que fue creciendo en forma impresionante; ésta es un estimulante del sistema nervioso, y su primer uso fue anestésico; de eso hace más de cien años.

Personajes como Sigmund Freud (1856-1939), que escribió una obra sobre el tema que se llamó “Uber coca”; las mujeres rebeldes de la aristocracia americana la usaron en los años XX, pero hasta los años 60 se empezó a hablar de sus efectos aditivos; hasta Sherlock Holmes se inyectaba cocaína.

En 1858, la expedición de la fragata Novara da la vuelta al mundo y lleva hojas de coca a Europa. En 1880 es aceptada como fármaco en Estados Unidos. En un comentario de entonces se dijo que el doctor Freud sucumbió a los efectos de la cocaína. En 1903 incluso la bebida Coca Cola tenía hasta nueve miligramos de la hoja de coca, ese año se eliminó. Para 1920 se llamaba droga peligrosa y ya para 1975 la discoteca estadunidense Estudio 54 popularizó su uso. Su historia es larga, pero estas pinceladas nos dan una idea de su desarrollo histórico.

Julio Valdivieso Torres

¿Volver a lo mismo?

Saturación de noticias y opiniones en redes. Columnas de opinión no claras; una de estas informando que la invasión de tropas a nuestro país cumplen los protocolos de bioseguridad por el COVID-19 (sic). No aclaran que estas tropas no vienen a enseñar sino a aprender. Y de paso adelantar estrategias para una probable guerra de región por el petróleo y sumisión a los dictados de Trump.

Nuestros políticos hacen silencio. No todos. Las mayorías elegidas y patrocinadas por el narcotráfico o contratistas, ávidos de recuperar sus inversiones fraudulentas a costa de las ayudas a los pobres en esta pandemia. Pandemia que nos debe servir para reflexionar sobre nuestro país, sobre nosotros como sociedad, a ver si hallamos un punto de inflección y cambiamos nuestro punto de vista y mejor aún nuestra conducta, porque no podemos volver a lo mismo: a nuestros puntos errados, a cohonestar con la injusticia, con la desigualdad y peor aún, con la corrupción.

Ernesto Rodríguez A.

Avicultura de luto

Ha partido al encuentro con el Señor nuestro amigo y empresario Alfredo Acebedo Silva, cabeza de una familia y de una industria, gestor de la fundación de Fenavi, quien organizó a los avicultores de Santander para luchar unidos en beneficio y desarrollo de la industria avícola, la que genera más empleos en Santander y Colombia.

Nos reunimos por más de 25 años todas las semanas a debatir los temas propios de la actividad, sin discriminaciones ni aislamientos entre pequeños y grandes productores, allí, todos éramos iguales y compartíamos nuestras posiciones para el beneficio de todos.

Muchas anécdotas dentro del gremio, recuerdo una, en el velorio de Carlos Zuloaga Soto, me dijo Enrique Muñoz: “Hernancito, lo de Carlos fue una muerte bonita y sin sufrimientos”, y así fue la partida de Alfredo, hoy estarán reunidos, Carlos, Enrique, Angela de Quintero, Saúl Parra e Irma Rueda, algún día nos encontraremos, un abrazo para la familia, Paz en su tumba. Valga la oportunidad para saludar a don Abelardo Serrano y Alberto González, avicultores delicados de salud.

Hernán Álvarez Rueda

Espíritu santo

Ven Espíritu Santo fortalece nuestros corazones, e infunde en ellos el fuego que produce tu amor.

Ven Espíritu Santo despierta nuestra alegría, para que seamos hermanos como el pan de cada día.

Ven Espíritu Santo llénanos de tu bondad, para que se vaya la maldad que destruye la sinceridad.

Ven Espíritu Santo aleja toda enfermedad, para que reine tranquilidad en un mundo de oscuridad.

Ven Espíritu Santo levanta al que ha caído, porque esta mal herido en un mundo sin sentido.

Padre Alfredo Vesga Díaz.