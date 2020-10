Auxilio señor Gobernador

Fertilizantes colombianos es una empresa productora de abonos nitrogenados, propiedad de la Gobernación de Santander, cuya liquidación fue ordenada por la Asamblea General de acreedores el pasado 4 de abril de 2019, al no cumplir con los compromisos económicos adquiridos, tomando como base la Ley 550 a la cual se acogió en el año 2002, burlando permanentemente el cumplimiento del acuerdo de reestructuración y sus distintas prórrogas.

En la actualidad a los 135 pensionados de la empresa, que somos personas de la tercera edad, no se nos pagan desde diciembre de 2016, nuestras modestas mesadas pensionales, debiéndonos a la fecha 54 mesadas, esto sucede con el beneplácito de los distintos gerentes y actual Gobernador que no tienen la mínima humanidad con las necesidades del prójimo y que parece gozarán y disfrutarán con las necesidades que sufrimos los pensionados.

Pues no tiene lógica ni sentido que, disponiendo la empresa en Fiduagraria de un fondo fiduciario de más de $9.000 millones de pesos y que se encuentran allí depositados con el único objetivo de cumplir la empresa con el compromiso de llevar a cabo la conmutación pensional total del grupo que está relacionados en un cálculo actuarial, no ordenen disponer de una parte de estos recursos para ponerse al día en el pago de las 54 mesadas que se encuentran en la actualidad en mora. Señor Gobernador demuestre que aún tiene un mínimo de sensibilidad social y cumpla con su deber con este grupo, que lleva más de 20 años esperando que la empresa cumpla con sus obligaciones laborales, las cuales ganamos trabajando y que no son dadivas que estemos esperando.

Luis Felipe Mejía Orduz

Mauricio soldado

de Dios

La desaparición de tan querido ministro de Dios Mauricio Rincón Stella, es para todos un duro momento, ya que este hombre de iglesia en su silencioso trasegar, dejó en su familia y amigos, una impronta que nos hizo sentir hijos del Señor, pues en su palabra sabia nos mostró el camino del paraíso que hoy recorre. Este hombre de iglesia llegó al sacerdocio después de darse cuenta de lo efímero de la existencia, ya que primero conoció las vanidades del mundo, percatándose de que él quería otra cosa que no era nada distinto del encuentro con el Padre, en el terreno iluminado por la luz eterna, en la compañía de los que sí comprendieron el luminoso camino de Dios; su alma buena siempre irradiaba la expresión evangélica de los mensajeros de lo eterno, ya que su parla discreta descartaba el sentido orgulloso que acompaña a algunos seres. Cuando uno se acercaba a su trato, advertía en él la cimiente del sembrador evangélico, como la tuvieron los apóstoles que acompañaron a Jesús en los ásperos caminos de la Mesopotamia inhóspita. Hoy, Mauricio inició su viaje en busca del reino iluminado por la lámpara votiva del eterno tratando de hallar en las promesas de la escritura, la figura siempre afectuosa de Jesús de Nazareth, de cuya humildad y entrega dio fe éste cristiano que dejó en nosotros el mensaje prístino de aquello que él ya está viviendo en la mansión eterna.

Julio Valdivieso Torres

63 laboratorios incinerados

Felicitaciones señor presidente así debe ser, ahora envíeles entre 1.000 y 2.000 militares acompañados de 30 ó 50 aviones y fumígueles por zonas los cultivos y tendrá los resultados que soñamos todos los Colombianos, el exterminio de la maldita droga, una vez exterminados los cultivos con esos mismos militares envíeles millones de semillas de cacao, café, caucho, cereales y un millón de vacas reproductoras, eso, dependiendo los climas y las zonas, y adjudíqueles esas 230.000 hectáreas a los campesinos de esos sectores y con los aviones fumígueles de fertilizantes esos cultivos. Así nos podremos convertir en la despensa agrícola y ganadera del mundo ¡y los recursos los tenemos! Venda los 130 billones de activos que tiene la sociedad activos de estupefacientes (SAE) en una subasta internacional con el 60% de su precio, Es decir, tendría 78 billones de pesos destinados para tal fin, doctor Duque ya dio el primer paso, siga adelante y dejará una huella y una demostración de fortaleza y decisión y que los buenos somos más.

Hernán Álvarez Rueda