Quisicosas de las vacunas

En todo hay que pensar cuando se compromete el país en semejante proyecto, en lo que se ha explicado sobre vacunación. Quizá no se ha tenido en cuenta qué hacer cuando llega a la ciudad una persona que tiene urgencia de viajar, pero no tiene EPS en la urbe que visita y tampoco pudo hacerlo en su país de origen, pues no estaba allí cuando le tocaba el turno. Entendemos que por supuesto no puede quedare sin vacuna. Para este caso no sería bueno que la Secretaría de Salud, o alguna otra entidad, tuviera en reserva algunas dosis para casos tan particulares, que en una ciudad con flujo grande de pasajeros de muchos lugares se puede dar. En los múltiples centros de vacunación se debe tener una respuesta, para en caso de que se presente una situación semejante. Eso no lo hemos oído del Presidente en su programa diario, y la verdad que es muy probable se presente con frecuencia esta situación.

Julio Valdivieso Torres

Rectitud y prudencia, justicia y ecuanimidad

Apostarle a la rectitud y a la prudencia, a la justicia y a la ecuanimidad en el diario vivir es ganancia anticipada, pero sería mejor si el Gobierno Nacional también entrara en la apuesta ajustándose al cumplimiento de los mandatos constitucionales, legales y éticos, así se llegaría con más precisión al mejor desenvolvimiento individual y social en todos los contextos de la sociedad. Los valores enunciados son esenciales y motivan para que las gentes miren con optimismo y anhelos de dar pasos alegres y civilizados.

Hoy hay demasiados desórdenes que descontrolan y llenan de miedo, en razón que pareciese que las autoridades no se animan a corresponder en soluciones precisas y contundentes.

El fin primordial de la educación debiera ser fortificarla en vez de debilitarla.

Víctor Manuel Rangel

Villarreal

Qué vergüenza y desfachatez...

Que los impuestos de los colombianos hayan ido a parar a las empresas de los grandes capitalistas del país, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien le quitó la casa a miles de víctimas del sistema Upac con el ‘aval’ del gobierno, es una de las peores y más absurdas injusticias de este gobierno.

Que vergüenza y que desfachatez del magnate. Por eso los colombianos no creemos en ningún político, todos de igual corte y untados hasta de Odebrecht.

Es vergonzoso que hasta entidades tan ladronas como las de peajes hayan recibido dinero de los colombianos y sus múltiples empresas. Que poco respeto con el país, del cual se sigue lucrando en sus bancos y no paga ni intereses pero cobra altas tasas para todo.

Jorge Augusto Matyas

S.O.S Recrear

La capital santandereana no ha despertado frente al déficit de lugares de esparcimiento público y deportivo, y su estado es más que lamentable.

Razones más que suficientes se dejan ver en el recién resumen periodístico que realizó Vanguardia, donde Recrear sale muy mal librada, con un grave y descoordinado manejo administrativo, junto a un mal manejo en la parte de mantenimiento estos parques. Hoy son fruto de la desidia.

¿Preguntarle a sus administradores? ¿Qué pasó? No soluciona este grave panorama y si deja ver falencias que la misma Alcaldía de Bucaramanga no soluciono frente a aspectos financiera, de planta de trabajadores, contratos y un eficiente servicio a la comunidad.

Los parques, y la misma ciudadanía esperan una pronta respuesta ante tanta lentitud y por ende un reabrir de las instalaciones como es el caso del parque Recrear de las Américas, dejado a sus suerte, siendo este el de mayor perimetraje de la ciudad. Hoy está completamente a la deriva.

Recordemos, que el continuo desbarajuste en el manejo administrativo solo trae consecuencias funestas a una ciudad necesitada de espacios públicos y gimnasios al aire libre cada día mas acabados.

Alejandro Centeno A.